Планируется перенести ориентацию передней камеры iPad 10 на OLED-модели iPad Pro и iPad Air с датчиками Face ID.

Apple готовится выпустить обновленные модели iPad Pro и iPad Air до конца этого месяца. Ожидается ряд значительных изменений в дизайне и функциональности этих планшетов.

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Планируется изменить ориентацию фронтальной камеры и датчиков Face ID с вертикальной на горизонтальную на моделях iPad Pro с OLED-экранами. Это позволит лучше использовать широкий экран планшета в ландшафтном режиме для видеозвонков и распознавания лиц. Кстати, подобный подход уже реализован в последнем Samsung Galaxy Tab S8 Ultra.Кроме того, по слухам, такая же горизонтальная ориентация камеры и Face ID появится в обновленных моделях iPad Air, как логичное развитие дизайна, учитывая, что Apple уже внедрила похожее решение в недорогом iPad 10.Что касается размеров экрана, то новые iPad Pro получат чуть большие OLED-панели по сравнению с нынешними 11 и 12,9 дюймами. iPad Air также будет доступен с дисплеями 10,9 и 12,9 дюйма - эти модели займут нишу между базовым iPad и Pro-версиями.Ожидается, что новые iPad Pro получат радикальные изменения в дизайне, в то время как обновления iPad Air будут более консервативными. В частности, Pro-модели смогут похвастаться еще более тонкими рамками вокруг экрана и переработанным корпусом.Несмотря на слухи об этих нововведениях, точная дата выхода обновленных планшетов Apple пока неизвестна. Возможны некоторые задержки из-за проблем с поставками комплектующих. При этом инсайдеры уверены, что релиз состоится до конца марта.