Недавние тесты показали, что ядро Taishan V120, разработанное Huawei, по своим характеристикам приближается к лучшим решениям конкурентов, таким как AMD Zen 3.

Китайская компания Huawei демонстрирует впечатляющий прогресс в разработке собственных процессорных ядер, несмотря на сложности, связанные с американскими санкциями. Их новое ядро Taishan V120 в тестах показало производительность на уровне лучших чипов конкурентов, выпущенных в 2020 году, сообщает издание Gizchina. Это свидетельствует о том, что технологический разрыв между Huawei и мировыми лидерами индустрии сокращается.

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Ядро Taishan V120 является частью новейшего чипсета Kirin 9000s, предназначенного для смартфонов Huawei. В его состав также входят энергоэффективные ядра Cortex-A510, а процесс производства осуществляет китайская компания SMIC по 7-нм техпроцессу.

Изначально Kirin 9000s планировалось выпускать по 5-нм технологии на мощностях TSMC. Однако из-за санкций пришлось перейти на более старый 7-нм процесс SMIC, что вызвало задержки. Возможно, в тестах использовался не Kirin 9000s, а серверный процессор Kunpeng 930, также разработанный Huawei. Изначально его должна была производить TSMC по 5-нм техпроцессу. Но после введения жёстких ограничений со стороны США все планы пришлось менять.Тем не менее Kunpeng 930 на базе ядер Taishan демонстрирует производительность на уровне чипов АMD 2020 года. Этого вполне достаточно для использования в дата-центрах.Достижения Huawei показывают, что компания способна адаптироваться к сложным внешним условиям и находить решения для выпуска конкурентоспособных чипов. Несмотря на все сложности, связанные с американскими ограничениями на технологии и сотрудничество с передовыми производителями чипов, у компании есть потенциал стать полноценным игроком мирового уровня в процессорной индустрии, считают эксперты.