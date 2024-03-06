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Nivan
Компания ASUS готовится выпустить новую модель смарт-часов VivoWatch 6
Согласно утечкам, новая модель получила обозначение HC-D06 и будет поддерживать Bluetooth 5.0,

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После долгого перерыва компания ASUS наконец объявила о разработке новой модели смарт-часов из линейки VivoWatch. Речь идет о модели VivoWatch 6 с рабочим названием HC-D06. Информация об этом устройстве появилась в базе данных Bluetooth Special Interest Group. 

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Согласно опубликованным данным, VivoWatch 6 будут поддерживать Bluetooth 5.0. Но пока не известно, будет ли реализована поддержка более новых стандартов, таких как Bluetooth 5.3.

Основные характеристики и функциональные возможности новинки пока держатся в секрете. Однако можно предположить, что VivoWatch 6 унаследуют часть функций от предыдущей модели VivoWatch 5. В их числе - интеграция с сервисами Google Fit и Apple Health, датчики ЭКГ и PPG, функция измерения времени прохождения пульсовой волны и другие.

Напомним, последняя модель смарт-часов VivoWatch 5 Aero была анонсирована еще в августе 2022 года. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже достаточно много времени, этот гаджет до сих пор остается самой популярной моделью в линейке VivoWatch.

Учитывая, что информация о VivoWatch 6 только появилась в базе Bluetooth SIG, можно предположить, что официальный анонс и старт продаж этой модели состоится не раньше второй половины 2024 года.

#asus #vivowatch 6
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