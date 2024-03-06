Эпоха эмулятора Yuzu подошла к концу после того, как его создатели проиграли судебный процесс Nintendo и согласились выплатить миллионы долларов.

В конце прошлого месяца компания Nintendo официально подала иск против создателей популярнейшего эмулятора Yuzu. Однако, вопреки ожиданиям затяжного судебного разбирательства, дело было урегулировано в рекордно короткие сроки, и не в пользу Yuzu.

реклама

Согласно достигнутому мировому соглашению, разработчик Tropic Haze обязан прекратить любую деятельность, связанную с Yuzu, включая распространение исходного кода, рекламу, продажу и тестирование эмулятора. Также создатели Switch Yuzu должны обязаны Nintendo внушительную компенсацию в размере 2,4 миллиона долларов за нанесенный ущерб, сообщает издание Wccftech.

Несмотря на споры о легальности эмуляции в целом, шансы Yuzu в этом деле были невелики. Эмулятор нелегально обходил шифрование Nintendo и предоставлял подробные инструкции по получению ключей для запуска игр. Доказанная коммерциализация проекта через Patreon также не способствовала успеху в суде.В официальном заявлении разработчики Yuzu выразили сожаление о том, что их эмулятор использовался для пиратства игр, хотя изначально они преследовали благие цели. Они объявили о немедленном прекращении поддержки Yuzu и эмулятора 3DS Citra, закрытии репозиториев, аккаунтов Patreon и серверов Discord.Хотя эмуляция важна для сохранения игрового наследия, очевидно, что Yuzu использовался многими для незаконного доступа к играм задолго до их официального релиза, что нанесло ущерб индустрии.Будущее эмуляции Nintendo Switch остается неопределенным, ведь сама по себе эмуляция законна, но обход систем защиты и распространение ключей, как в случае с Yuzu, создают серьезные юридические риски. Возможно, на смену Yuzu придут новые эмуляторы, основанные на более безопасных принципах, но эпоха этого популярного проекта, очевидно, подошла к концу.