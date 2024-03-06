Последняя бета-версия Android Auto предполагает интеграцию функций искусственного интеллекта, таких как сводки сообщений, которые могут изменить взаимодействие водителей с уведомлениями.

Компания Google выпустила бета-версию обновления Android Auto 11.5 для водителей автомобилей, в коде которой обнаружены намеки на грядущие улучшения платформы с использованием возможностей искусственного интеллекта. Это обновление стало доступно ограниченному кругу пользователей, зарегистрированных в программе бета-тестирования, сообщает издание Gizchina.

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Основным нововведением стала настройка под названием "Уведомления Ассистента" (Assistant Notifications). Она позволяет пользователям контролировать, будут ли отправляться в Google уведомления о работе таких функций, как озвучивание сообщений или потенциальные сводки от искусственного интеллекта. Хотя в описании прямо не упоминаются сводки на основе ИИ, этот параметр, по-видимому, связан с ранее анонсированной разработкой такой функциональности.

Стоит отметить, что Google заверяет пользователей в конфиденциальности этих данных - уведомления отправляются исключительно для обработки системой, но не сохраняются на серверах компании. Тем не менее, отключение этой опции может ограничить доступ к некоторым перспективным возможностям Android Auto.Помимо "Уведомлений Ассистента", в версии 11.5 пока не замечено каких-либо радикальных новшеств. Скорее всего, основной упор сделан на внутренние улучшения и подготовку инфраструктуры для предстоящих апдейтов.Также стоит отметить, что Google на этот раз решилась на нестандартный шаг и выпустила бета-версию в свободно распространяемое обновление. Обычно предварительные сборки распространяются только среди зарегистрированных тестеров. Такой подход может свидетельствовать об ускоренном развёртывании перспективных технологий искусственного интеллекта в экосистеме Android Auto.Интерес к искусственному интеллекту в автомобильной сфере заметно растёт. Крупные IT-компании, такие как Google, активно инвестируют в эту область. Ожидается, что в ближайшие годы машины получат целый спектр "умных" функций - от автопилота и интеллектуальных помощников до систем мониторинга состояния самочувствия водителя. Анонсированные в Android Auto 11.5 "Assistant Notifications" - это лишь малая толика того, что ждёт автолюбителей в недалёком будущем.