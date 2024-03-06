Overjet использует мощности ИИ для повышения точности диагностики и лечения в стоматологии.

Компания Overjet, основанная в 2018 году выпускницей MIT Вардой Инам, разрабатывает платформу на базе искусственного интеллекта для диагностики заболеваний полости рта. В ходе раунда финансирования стартап привлек $53,2 млн от группы инвесторов во главе с March Capital, сообщает Bloomberg.

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Идея создания платформы пришла к Варде Инам после посещений стоматолога, где она заметила противоречия в стандартах лечения, например, при диагностике кариеса. Чтобы помочь врачам принимать более объективные решения, Overjet начала разрабатывать системы ИИ, обучая их на десятках миллионов данных - рентгеновских снимках, историях болезни, записях стоматологов.

Платформа Overjet, одобренная FDA, уже помогает тысячам стоматологических клиник в США и Канаде анализировать заболевания и предлагать методы лечения. ИИ используется для анализа рентгеновских снимков, рукописных заметок врачей и даже аудиозаписей. Среди клиентов стартапа - 10 крупнейших стоматологических страховых компаний США, применяющих ИИ для рассмотрения страховых случаев более 120 млн клиентов.Сейчас Overjet планирует расширить свою деятельность за пределами Северной Америки. Компания использует в своей платформе те же модели ИИ-преобразователей, что и нашумевший чат-бот ChatGPT. Это позволяет эффективно обрабатывать различные виды данных и выдавать точные рекомендации.Привлеченные инвестиции помогут Overjet усовершенствовать алгоритмы, расширить клиентскую базу и выйти на новые рынки. А участие в раунде Американской стоматологической ассоциации подчеркивает признание потенциала платформы профессиональным сообществом. Внедрение подобных систем позволит миллионам пациентов получать более качественную стоматологическую помощь, а врачам - принимать решения на основе объективных данных.