Spotify одержало победу над Apple в споре из-за комиссии в App Store, а противостояние Apple и Еврокомиссии переходит в новую фазу.

Решение Еврокомиссии оштрафовать Apple на рекордные 1,8 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке музыкальных приложений является кульминацией многолетнего расследования. Это самый крупный штраф, когда-либо наложенный ЕС на Apple, и он посылает ясный сигнал - ни одна компания, даже такая гигантская монополия, как Apple, не может безнаказанно использовать свою рыночную власть для подавления конкуренции, сообщает агентство Bloomberg.

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Изображение: @Daniel Romero

Согласно решению, на протяжении 10 лет Apple незаконно ограничивала способность разработчиков приложений, таких как Spotify, информировать пользователей об альтернативных, более дешёвых вариантах подписки в обход App Store. Эти ограничения фактически вынуждали разработчиков повышать цены для покрытия комиссии Apple в 30%, взимаемой в App Store.Таким образом, решение Еврокомиссии направлено на восстановление конкуренции на рынке музыкальных приложений и снижение цен для европейских потребителей. Оно также является предупреждением для других технологических гигантов вроде Google, что злоупотребление доминирующим положением не будет принято ЕС как норма.Со своей стороны, Apple заявила, что обжалует решение, поскольку, по её мнению, оно игнорирует реалии конкурентного рынка цифровой музыки. Однако у компании есть все основания для беспокойства: наряду с рекордным штрафом, Еврокомиссия также обязала Apple внести изменения в правила App Store, чтобы прекратить антиконкурентную практику.Более того, это решение лишь усугубляет юридические проблемы Apple в ЕС. Ранее компанию обязали выплатить Ирландии 13 млрд евро в качестве неуплаченных налогов, а новые правила в рамках Закона о цифровых рынках фактически запрещают многие из практик, которые Apple использовала для получения преимущества.Таким образом, хотя Apple и является одной из самых прибыльных компаний в мире, она сталкивается с беспрецедентным регуляторным давлением в Европе. Исход этой битвы определит будущее цифровой экономики не только в ЕС, но и во всем мире.