Конфликт между TikTok и Universal Music Group набирает обороты - удалено уже свыше 3 миллионов композиций

Популярное мобильное приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok оказалось втянутым в серьезный конфликт с крупнейшим в мире лейблом звукозаписи Universal Music Group (UMG). Разногласия касаются размера гонораров, выплачиваемых TikTok музыкантам и авторам песен, представленным UMG и его издательским подразделением Universal Music Publishing Group (UMPG), сообщает издание Engadget.

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В результате UMG потребовала удалить с TikTok миллионы композиций из своего каталога. Среди затронутых артистов оказались такие звезды как Тейлор Свифт, Билли Айлиш, The Weeknd и многие другие. А поскольку UMG контролирует порядка 40% всего мирового рынка музыкальной индустрии, последствия этого конфликта выходят далеко за рамки самой компании.

По оценкам, уже удалено свыше 3 миллионов композиций. Однако на этом UMG не останавливается и требует отключить еще около 4 миллионов песен, авторы которых сотрудничают с UMPG. Это коснется таких исполнителей, как Адель, Джастин Бибер, Мэрайя Кэри, Элтон Джон и многих других.Таким образом, из-за корпоративного конфликта миллионы пользователей TikTok теряют доступ к любимой музыке. А для самих артистов это означает потерю важнейшей площадки для продвижения своего творчества и привлечения новой аудитории.Со своей стороны TikTok заявляет, что по-прежнему заинтересован в конструктивном диалоге с UMG для скорейшего разрешения проблемы. Однако пока стороны не могут прийти к компромиссу по финансовым вопросам.А между тем отсутствие музыки UMG и UMPG наносит все больший ущерб и репутации самого TikTok. Ведь для приложения, специализирующегося на развлекательных коротких видео, музыка имеет ключевое значение. Без хитов Адель и Тейлор Свифт TikTok рискует потерять интерес у молодых пользователей и рекламодателей.Так что в ближайшее время компаниям придется либо пойти на уступки друг другу, либо столкнуться с еще более серьезными последствиями.