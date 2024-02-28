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Nivan
Apple закрывает проект Titan по разработке собственного электромобиля
После 10 лет работы и миллиардных вложений Apple официально прекращает разработку своего электрокара.

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Компания Apple приняла непростое, но важное решение о прекращении работ над собственным электромобилем. Этот проект под кодовым названием Project Titan был одним из самых амбициозных и дорогостоящих в истории компании. 

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                                                              Изображение: @Bloomberg

Как пишет Bloomberg, на протяжении почти десяти лет Apple вкладывала колоссальные средства и человеческие ресурсы в попытку создать полностью автономный электрокар премиум-класса. Планировалось, что это будет настоящий "умный" автомобиль со множеством инновационных технологий. Цена за один экземпляр ожидалась порядка 100 000 долларов.

Однако в конечном итоге руководство Apple пришло к выводу, что дальнейшие инвестиции в этот проект экономически нецелесообразны. Несмотря на вложенные миллиарды долларов и труд тысячи инженеров, перспективы выхода на автомобильный рынок оказались туманными. Решение о закрытии проекта электромобиля было принято высшим руководством Apple во главе с Тимом Куком. Об этом стало известно из внутренних источников, поскольку компания пока не афиширует эту новость.

Для двух тысяч сотрудников, задействованных в проекте Titan, это решение стало полной неожиданностью. Часть из них планируется перевести в подразделения, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта и генеративными нейросетями. Однако многих инженеров и дизайнеров, специализировавшихся исключительно на автомобилях, скорее всего ждут увольнения.

Таким образом, попытка Apple выйти на новый для себя рынок электромобилей премиум-класса фактически провалилась, а закрытие проекта стало серьезным ударом по имиджу Apple как передовой инновационной компании. Несмотря на то, что информация пока не распространяется публично, в технологических кругах это решение вызвало настоящий ажиотаж.

Многие аналитики полагают, что провал с собственным электромобилем свидетельствует об определенном кризисе внутри Apple. Возможно, компания теряет былую способность генерировать по-настоящему прорывные идеи и воплощать их в жизнь. Последним по-настоящему успешным и инновационным продуктом Apple стал смартфон iPhone, но он был выпущен более 10 лет назад.

С другой стороны, есть и те, кто поддерживает решение руководства Apple. Они считают, что выход на новый рынок - всегда крайне рискованный шаг. И в сложившихся экономических условиях, возможно, разумнее сосредоточиться на существующих направлениях бизнеса, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки и различные сервисы.

#apple #электромобили #электромобиль apple
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Bloomberg: Apple сворачивает разработку собственного электромобиля
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