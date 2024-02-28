Microsoft анонсирует кроссплатформенную технологию DirectSR, которая повысит FPS и графику в играх.

Microsoft готовится представить собственную технологию суперразрешения для компьютерных игр под названием DirectSR. Эта технология позволит повысить частоту кадров и графическое качество в играх за счет использования методов машинного обучения.

DirectSR будет официально анонсирован на конференции разработчиков игр GDC в Сан-Франциско 21 марта в рамках презентации, посвященной API DirectX от Microsoft. Пока компания не раскрыла подробностей о работе технологии, однако в предварительных сборках Windows 11 была замечена настройка "Автоматическое суперразрешение", которая, вероятно, и связана с DirectSR, сообщает издание Pcmag.



Принцип действия DirectSR скорее всего аналогичен уже существующим решениям для суперразрешения от других компаний, таких как Nvidia DLSS, AMD FidelityFX Super Resolution и Intel XeSS. Эти технологии повышают производительность за счет рендеринга картинки в более низком разрешении, а затем масштабируют ее до целевого разрешения с помощью нейросетей. В результате частота кадров может заметно увеличиться, особенно в разрешениях 1440p и 4K. При этом качество изображения остается на высоком уровне.



Основным преимуществом DirectSR станет кроссплатформенность и совместимость с любыми видеокартами и играми под Windows. В отличие от технологий Nvidia и Intel, технология от Microsoft сможет работать независимо от конкретного железа. Это позволит использовать суперразрешение гораздо большему числу геймеров.



Однако многие вопросы пока остаются открытыми. Например, какова будет производительность DirectSR по сравнению с DLSS и FSR? Насколько сильно технология зависит от вычислительных мощностей ИИ в GPU? Сможет ли она работать на старых видеокартах без поддержки нейросетей? Ответы на эти вопросы мы скорее всего узнаем уже в марте на конференции GDC.



Так или иначе, DirectSR может стать важным инструментом для разработчиков игр под Windows, позволяя эффективно масштабировать игры для широкого спектра аппаратных конфигураций.