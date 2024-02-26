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Nivan
Samsung готовится представить свое первое смарт-кольцо на выставке МWC 2024
Компания расширяет линейку носимых устройств, выпустив умное кольцо Galaxy Ring для мониторинга здоровья.

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Компания Samsung Electronics анонсировала выпуск нового гаджета - смарт-кольца Galaxy Ring, ориентированного на отслеживание показателей здоровья и фитнеса. Устройство будет продемонстрировано широкой публике на Мобильном Конгрессе 2024 в Барселоне, который пройдет 27 февраля - 2 марта. 

По словам производителя, Galaxy Ring станет частью экосистемы носимых устройств корпорации, куда уже входят смарт-часы и фитнес-браслеты линеек Galaxy Watch и Galaxy Fit. Кольцо призвано обеспечить "персонализированный и удобный опыт" для пользователя за счет применения технологий искусственного интеллекта.

Предполагается, что Galaxy Ring будет синхронизироваться со смартфонами Samsung, в частности с недавно анонсированной линейкой Galaxy S24, что, в свою очередь, позволит расширить возможности по контролю состояния здоровья и отслеживанию физической активности. Ожидается также интеграция с цифровыми сервисами корпорации в сфере здоровья, такими как Samsung Health.

Выход Galaxy Ring на рынок запланирован на конец 2024 года. Цена пока не разглашается, но вероятно устройство будет стоить дороже фитнес-браслетов, но дешевле полноценных смарт-часов Samsung.

Рынок носимой электроники активно растет в последние годы, и Samsung стремится упрочить свои позиции в этом сегменте. Ключевым трендом являются устройства для мониторинга здоровья и отслеживания спортивных достижений. В частности, ведутся разработки датчиков непрерывного контроля уровня глюкозы и артериального давления, что принесло бы пользу миллионам людей с диабетом и гипертонией.

Помимо Samsung над подобными инновациями работают Apple, Google и другие high-tech лидеры. Гонка за лояльностью потребителей в сфере цифрового здравоохранения продолжается, и анонс Galaxy Ring является очередным шагом Samsung в этом направлении.

#samsung #фитнес браслет #galaxy ring #фитнес-браслеты #фитнес бралет #мwc 2024
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