Обновление ПО для Pixel 5 официально завершилось, но в нем используется Snapdragon. Поэтому вместе с выходом Android 15 на процессоре Tensor, возникают проблемы с камерой в Pixel 5.

Google недавно представила первую предварительную версию Android 15 для разработчиков. Хотя это была лишь первая бета-версия, она уже содержала ряд интересных нововведений. Однако обновление до Android 15 не получили смартфоны серии Pixel 5.

Дело в том, что поддержка ПО для Pixel 5 официально завершилась, поэтому портирование приложения камеры GCam на устройства от других производителей может оказаться невозможным. Самые старые Pixel, которые получат Android 15 - это линейка Pixel 6. Эти смартфоны оснащены процессором Tensor, который является собственной разработкой Google.



Напомним, Google выпустила Pixel 5 в 2020 году, а официальная поддержка обновлений ПО закончилась для него в 2024 году. Pixel 5 был последним устройством Google с чипсетом Snapdragon. Все последующие модели, начиная с Pixel 6, используют специальный процессор Tensor.



Переход на собственный чипсет дал Google полный контроль над процессором, чего раньше не было с Snapdragon. Теперь компания может сделать эксклюзивные функции Pixel доступными только на Tensor, что затруднит их использование на сторонних устройствах. Кроме того, из GCam могут убрать поддержку DSP Qualcomm, необходимую для обработки изображений на чипсетах этого производителя.

реклама

Даже если попробовать портировать GCam, время обработки фото на других устройствах значительно увеличится, сведя на нет преимущества камеры Pixel. Конечно, пока это лишь предположения, но теперь, когда Google больше не поддерживает свои устройства на Snapdragon, такой сценарий вполне возможен.



Несмотря на то, что компания выпускает собственные процессоры с 2021 года, Tensor по-прежнему сильно уступает по мощности и эффективности. Даже новейшие Tensor соответствуют флагманским чипам Snapdragon трехлетней давности.

Современные смартфоны отличаются высокой производительностью и долгим временем работы от аккумулятора, поэтому Google либо придется вернуться к чипсетам Snapdragon, либо серьезно улучшать Tensor. Иначе преимущество камеры Pixel, которым всегда славились эти смартфоны окажутся под вопросом, сообщило издание Gizmochina.