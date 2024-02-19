LW650 потребляет на 70% меньше энергии по сравнению с обычными моделями.

Компания BenQ пополнила линейку своих проекторов новой моделью LW650. Это компактный и легкий проектор весом 2,9 кг, предназначенный в первую очередь для использования вне дома или офиса.

Главным преимуществом LW650 является наличие мощного лазерного источника света, обеспечивающего яркость 4000 люмен. Этого достаточно для качественной проекции контента даже при высоком уровне фонового освещения.



Кроме того, проектор оснащен технологиями, позволяющими экономить электроэнергию. По заявлению производителя, LW650 потребляет на 70% меньше энергии по сравнению с обычными моделями. Это достигается за счет автоматической регулировки яркости в зависимости от показываемого контента. Несмотря на компактные размеры, проектор обладает широкими возможностями по отображению цвета. Он способен показывать до 1,07 млрд оттенков и имеет высокий коэффициент контрастности 3000:1.



Поддерживаемое разрешение входного сигнала вплоть до 4K позволяет транслировать контент высокого качества. Собственное разрешение составляет 1280x800 пикселей (формат WXGA). Для подключения предусмотрены порты HDMI и USB Type-C. Цена LW650 пока не объявлена, но ожидается, что она будет ниже, чем у модели LH650 того же производителя с похожими характеристиками.



По заявлению производителя, рекомендованная розничная цена новинки будет ниже, чем у модели LH650 с похожими характеристиками, которая сейчас продается за 1199$. Таким образом, высокая производительность и энергоэффективность доступны в компактном и недорогом исполнении.