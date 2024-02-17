Первые образцы накопителей ёмкостью 30 Тбайт на основе платформы Seagate Mozaic 3+ с технологией HAMR были продемонстрированы месяц назад.

Компании Sony и Seagate, лидеры в области производства электроники и накопителей данных, объявили о начале стратегического партнерства для совместной разработки передовых технологий хранения больших объемов данных.

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Изображение: @Keiichi Furukawa / Nikkei

Соглашение предусматривает, что подразделение Sony Semiconductor Solutions будет производить высокотехнологичные лазерные диоды для использования в записывающих головках жестких дисков Seagate. Эти диоды необходимы для дальнейшего наращивания плотности записи и увеличения ёмкости HDD.

Первые опытные образцы накопителей ёмкостью 30 Тбайт на основе платформы Seagate Mozaic 3+ с технологией HAMR (запись с подогревом среды) уже продемонстрированы в начале 2024 года. В HAMR для локального нагрева магнитного слоя до 400°C при записи используется именно лазерный диод, разработанный Sony. Это позволяет уменьшить размер магнитного зерна до 35 нм и значительно повысить плотность хранения данных.

Sony инвестирует 33 млн долларов в расширение производственных мощностей на своих предприятиях в Японии и Таиланде, и ожидается, что к концу 2024 года компания сможет обеспечить массовый выпуск лазерных диодов для нужд Seagate. Это позволит быстро нарастить объемы производства сверхёмких накопителей ёмкостью от 30 Тбайт и выше по мере совершенствования HAMR.

Партнерство двух технологических гигантов приходится как нельзя кстати. Эксперты прогнозируют резкий рост спроса на системы хранения больших объемов данных в ближайшие годы. Это связано с бурным развитием технологий искусственного интеллекта, облачных сервисов, IoT и анализа больших данных. К 2025 году ожидается увеличение глобального объема данных до 181 зеттабайта.

Благодаря стратегическому партнерству Sony и Seagate смогут оперативно наращивать производство передовых накопителей большой емкости, чтобы удовлетворить быстрорастущий спрос со стороны центров обработки данных и облачных провайдеров. Хотя на пути расширения дата-центров стоит проблема нехватки земли, электроэнергии и инфраструктуры, технологическое партнерство Sony и Seagate позволит сделать шаг вперед в развитии систем хранения больших объемов данных, а благодаря уникальному опыту Sony в оптоэлектронике и передовым наработкам Seagate в магнитной записи, новое поколение жестких дисков сможет достичь емкостей порядка 100 Тбайт к концу десятилетия.