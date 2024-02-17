Можно регулировать яркость экрана на смартфоне "вслепую".

Google выпустила первый билд Android 15 в версии Developer Preview для смартфонов серии Pixel. Новая операционная система продолжает тенденцию к унификации интерфейса и внедрению полезных мелочей.

Одним из таких небольших, но приятных нововведений стало добавление тактильной отдачи при регулировке яркости экрана в настройках. Теперь, передвигая ползунок яркости на Pixel, вы почувствуете слабую вибрацию телефона. Чем выше уровень яркости, тем сильнее будет вибрация.

Это позволяет регулировать подсветку интуитивно, не глядя на экран. Особенно полезно, когда вам нужно быстро уменьшить яркость в темноте. Тонкая тактильная отдача делает процесс настройки более естественным и приятным. Кроме того, обновление до Android 15 внесло некоторую оптимизацию в работу ПО Pixel. Например, улучшена анимация открытия задач, переключения приложений и жестов.



Google продолжает двигаться в направлении унификации дизайна системы в целом. Изменения единообразны для всех устройств и компонентов ОС, и это облегчает ориентирование в интерфейсе и делает его интуитивно понятным.



Помимо улучшений визуального оформления, Android 15 концентрируется на полезных мелочах вроде тактильной отдачи. Такие небольшие детали, которых пользователь может и не заметить сразу, но со временем добавляют комфорта при использовании устройства.



Первая версия Android 15 доступна для устройств Pixel, а полноценный релиз ОС ожидается осенью 2024 года.