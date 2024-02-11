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Nivan
Мобильная версия вирусной игры Lethal Company оказалась фейком
Очередной мошеннический мобильный клон привлек всеобщее внимание.

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Популярная вирусная игра на выживание Lethal Company, выпущенная в октябре 2023 года, недавно появилась в App Store под видом официальной мобильной версии. Однако создатель игры Zeekerss заявил, что мобильное приложение является фейковым и попросил игроков не скачивать его. 

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                                                                        Image: @Zeekerss

Напомним, Lethal Company моментально завоевала популярность после релиза на PC, собрав аудиторию более 58 000 игроков в Steam. Успех игры породил спрос на мобильную версию, и недавно в App Store появилось приложение с тем же названием, описанием и скриншотами. Оно заняло первое место в категории симуляторов за счет большого количества предзаказов.

Однако разработчики в официальном Discord-канале заявили, что мобильное приложение создано без их разрешения и является мошенничеством. Они призвали игроков не распространять ссылки на скачивание, чтобы не стать жертвой аферы. Zeekerss также подтвердил и в своем X (Twitter), что мобильная версия - подделка.


Известно, что появление фейковых мобильных клонов популярных игр - распространенное явление. Ранее аналогичные предупреждения поступали о нелегальных мобильных версиях Palworld и других игр.


Пока неясно, удастся ли команде Lethal Company добиться удаления фейкового приложения до официального релиза. Никаких заявлений или комментариев от разработчиков не поступало. Остается надеяться, что мошенники не успеют обогатиться за счет популярности чужой вирусной игры.

#игры #игры 2024 #lethal company
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