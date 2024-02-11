При этом платформы не собирается полностью блокировать политические аккаунты.

Компания Meta*, владелец социальных сетей Facebook*, Instagram* и Threads*, приняла решение ограничить рекомендации политического контента в приложениях Instagram* и Threads*. Это связано с желанием сделать данные платформы максимально комфортными для всех пользователей, сообщает издание Pcmag.

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Ранее алгоритмы Instagram* активно предлагали политические посты от аккаунтов, на которые подписчик не был подписан. Теперь по умолчанию такие рекомендации будут отключены. Пользователь по-прежнему сможет самостоятельно подписаться на интересные ему политические аккаунты, однако в ленте рекомендаций их контент появляться не будет.Данная мера направлена на то, чтобы не навязывать людям определенную политическую повестку и предоставить им выбор - видеть такой контент или нет. При этом Instagram* не собирается полностью блокировать политические аккаунты и публикации, просто они не будут активно продвигаться среди широкой аудитории.В скором времени в настройках Instagram* и Threads* появятся дополнительные элементы управления. С их помощью можно будет явно запросить рекомендации политического контента, если он интересен. Также эти настройки со временем добавят и в основной Facebook*.Стоит отметить, что ограничения коснутся в первую очередь профессиональных аккаунтов и сообществ, которые регулярно публикуют политические новости и мнения. Их публикации не будут рекомендоваться подписчикам по умолчанию. Чтобы вернуть себе возможность продвижения, им придется на некоторое время отказаться от политической тематики либо удалить последние записи такого рода.Данное решение стало очередной мерой Meta* по ограничению распространения потенциально опасного политического контента в своих соцсетях. Ранее компания начала требовать специальной маркировки от политической рекламы с использованием искусственного интеллекта, чтобы ограничить вводящую в заблуждение информацию.Считается, что нововведение направлено на защиту рядовых пользователей Instagram* и Threads* от навязывания им определенной политической повестки. Каждый сможет самостоятельно выбрать, следить за этой темой или нет. При этом появятся дополнительные инструменты контроля над рекомендациями политического контента от алгоритмов соцсетей.





* - Запрещены в РФ