Imagen 2 интегрирован в чат-бота Bard.

Представленный Google генератор изображений Imagen 2 обещает качественно новый уровень реалистичности и детализации синтезированных картинок. Это стало возможным благодаря усовершенствованным нейросетям и большим вычислительным мощностям.

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Источник изображения: @Google/Imagen 2

Imagen 2 уже интегрирован в чат-бота Bard, где помогает визуализировать ответы на запросы пользователей. Кроме того, генератор доступен в виде отдельного сервиса ImageFX на платформе AI Test Kitchen. Чтобы им воспользоваться, нужно пройти регистрацию.Отличительной особенностью Imagen 2 является возможность создавать реалистичные изображения практически любой сложности по текстовому описанию. При этом качество получаемых картинок значительно выше, чем у предыдущих аналогов. Можно не только генерировать изображения, но и редактировать их в режиме реального времени.Чтобы предотвратить злоупотребления, синтезированные картинки будут маркироваться специальными метаданными и водяными знаками SynthID. Это позволит определить их искусственное происхождение и избежать распространения дезинформации.По мнению экспертов, выход Imagen 2 является еще одним важным шагом в технологии генеративного ИИ. Хотя система пока не лишена недостатков, она демонстрирует впечатляющий прогресс в качестве синтезированных изображений. В сочетании с другими инструментами ИИ от Google, такими как Bard и MusicFX, Imagen 2 хорошо расширяет возможности для компьютерного творчества.