Компания вынуждена отдавать приоритет производству ускорителей вычислений Ascend 910B для серверов и ЦОД.

Китайская компания Huawei, несмотря на санкции Запада, сумела наладить производство передовых 7-нм процессоров для своих смартфонов Mate 60 на мощностях внутри Китая. Это позволило ей увеличить интерес покупателей к новым гаджетам и в начале 2024 года выйти на лидирующие позиции на внутреннем рынке смартфонов.

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Однако теперь, как выяснилось по данным агентства Reuters, стабильности поставок этих чипов для флагманских смартфонов угрожает другая проблема. Дело в том, что Huawei вынуждена отдавать приоритет производству микросхем другого типа – ускорителей вычислений серии Ascend 910B, востребованных в сфере искусственного интеллекта.

Поскольку оба типа чипов производятся на одних мощностях в Китае, приоритет отдается наиболее востребованной на данный момент продукции. Кроме того, довольно высок процент брака, что также снижает объемы пригодных чипов Kirin для флагманских смартфонов Huawei.Этот дефицит сказывается не только на поставках процессоров для линейки Mate 60. Пострадали также поставки чипов Huawei MDC 810 для бортовых систем управления автомобилей. Ряд автопроизводителей из Китая вынуждены были отложить выпуск машин с расширенными системами помощи водителю, поскольку не хватает ключевых микросхем от Huawei.Таким образом, несмотря на впечатляющие успехи Huawei в разработке собственных передовых чипов, компанию ждут новые сложности. Придется искать баланс между выпуском разных типов микросхем и наращивать производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос в определенных отраслях. От того, как быстро Huawei сумеет решить эти задачи, будет зависеть ее конкурентоспособность на внутреннем и глобальном рынке высокотехнологичной продукции.



