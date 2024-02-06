Процессор Intel Core i7-13620H 13-го поколения позволит также профессионалам работать с видео и графикой.

Компания MSI выпускает новую модель игрового ноутбука Stealth 14 Air, которая благодаря мощному железу подходит не только для геймеров, но и для профессионалов, работающих с видео и графикой. Дисплей диагональю 14 дюймов с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Гц и форматом 16:10 обеспечивает захватывающий игровой процесс. А полное покрытие цветового пространства sRGB гарантирует точную цветопередачу, сообщает сайт 4pda.to.



Также используются самые современные компоненты. На борту установлен мощный процессор Intel Core i7-13620H 13-го поколения и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 последнего поколения. Благодаря 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 и твердотельному накопителю объемом 512 ГБ, этот компактный ноутбук способен эффективно справляться с требовательными приложениями и играми.



Ноутбук оснащён широким набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Тут есть USB как старого типа Type-A, так и современного Type-C, а также Ethernet, HDMI 2.1 и поддержка Wi-Fi 6E. Для эффективного охлаждения используется запатентованная система MSI Frosty Cooling System. Продуманная RGB-подсветка клавиатуры Mystic RGB Gaming Keyboard придаёт стильный внешний вид. Звуковая система с технологией DTS, обеспечивает объёмное многоканальное звучание.



Новейший представитель серии Stealth от MSI готов к предзаказу в Китае в трех конфигурациях. Базовая модель 14 Air оснащена процессором Core i5-13420H и видеокартой RTX 4050, её стоимость составляет $844. Следующий вариант с более производительным Core i7-13620H и той же RTX 4050 предлагается за $886. Наконец, топовая модификация с Core i7-13620H и RTX 4060 обойдется покупателям в $942.