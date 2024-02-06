Миниатюрное электронное устройство крепят на насекомое с помощью специальных электродов.

В последнее время набирают популярность различные гаджеты, позволяющие взаимодействовать с животными новыми способами. Одним из таких устройств стал RoboRoach - комплект, превращающий обычное насекомое в кибер-питомца, которым можно управлять со смартфона. Новый тренд набирает популярность в мессенджерах и социальных сетях.



RoboRoach представляет собой миниатюрное электронное устройство весом чуть более 4 граммов. Его крепят на спинку жука или таракана при помощи специальных электродов, что делает процесс похожим на миниатюрную хирургическую операцию. Затем владелец животного начинает управлять им, отправляя команды через мобильное приложение, работающее на платформах iOS и Android от 4.3 версии.



Согласно данным производителя, стимуляция перестает срабатывать через несколько дней и электроды можно снять, а насекомое продолжит жить своей прежней жизнью. Считается, что RoboRoach не наносит долговременного вреда. Однако защитники прав животных недовольны и рекомендуют относиться к таким гаджетам с осторожностью.



Комплект RoboRoach, включающий необходимые инструменты и мануал по сборке, можно приобрести онлайн за $160.