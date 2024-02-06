Дополнительным бонусом для покупателей станут эксклюзивные темы оформления интерфейса Xbox.

Компании-производители видеоигровых консолей постоянно экспериментируют с дизайном геймпадов, чтобы привлечь внимание игроков. Недавно корпорация Microsoft выпустила новую серию контроллеров Xbox с уникальными цветовыми решениями.



Эта линейка получила название Dream Vapor Special Edition и включает шесть моделей с различными оттенками "дымчатых" цветов - от ярко-зеленого до пастельно-розового. Не только внешний вид контроллеров привлекает внимание, но и возможность персонализации. Microsoft предоставляет пользователю свободу выбора цветовой палитры для кнопок, аналоговых стиков, дирекциональной крестовины, триггеров и рукояток.



Стоит отметить, что такая степень кастомизации доступна исключительно при заказе через официальный магазин Microsoft. Это значит, что покупая геймпад в розничной сети, вы получите стандартный вариант дизайна без дополнительных опций настройки.



Каждый геймпад из серии Dream Vapor Special Edition сопровождается эксклюзивной темой для интерфейса Xbox, которая автоматически активируется при первом соединении с консолью. Такая интеграция обеспечивает полное погружение в атмосферу Dream Vapor, делая игровой процесс еще более захватывающим. Кстати, дополнительным бонусом для покупателей станут эксклюзивные темы оформления интерфейса приставки Xbox, стилизованные под цвет выбранного геймпада. Они активируются автоматически, когда игрок подлюкчает контролер первый раз.



Ценовая политика Microsoft на свои уникальные геймпады также кажется привлекательной: контроллеры оценены в 69,99 долларов, что делает их в целом доступными для широкого круга геймеров, желающих добавить в свою коллекцию нечто особенное.