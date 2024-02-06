Процессоры будут производиться на мощностях Intel Foundry Services и станут одними из первых чипов на архитектуре Arm для ЦОДов, созданных компанией Intel.

Компания Faraday, разработчик микросхем из Тайваня, анонсировала планы по созданию первого в отрасли 64-ядерного процессора на архитектуре Arm Neoverse. Чип будет произведен на заводах Intel Foundry Services по техпроцессу 18A (1,8 нм), сообщает Tomshardware.



По словам представителей Faraday, новый процессор будет ориентирован на широкий спектр высокопроизводительных задач - от масштабируемых гипермасштабных дата-центров до периферийных вычислений и сетей 5G. В состав системы "на кристалле" войдут различные IP-блоки из экосистемы Arm, хотя точный перечень пока не раскрывается. Ожидается поддержка таких технологий, как PCIe, и CXL.



Отметим, что саму микросхему Faraday продавать не собирается. Вместо этого компания предложит ее проект заказчикам, которые смогут адаптировать конструкцию под свои нужды. Пока неизвестно, есть ли уже потенциальные клиенты, но Faraday, похоже, уверена в сочетании ядер Neoverse и техпроцесса Intel 18A для рынка дата-центров.



Процессоры будут производиться на мощностях Intel Foundry Services и станут одними из первых чипов на архитектуре Arm для ЦОДов, созданных компанией Intel. На данный момент IFS уже получила несколько заказов на производство серверных чипов, в частности для облачных ЦОДов, Ericsson и Пентагона.



"Мы рады анонсировать разработку новой платформы на базе ядер Neoverse с использованием техпроцесса Intel 18A", - прокомментировал гендиректор Faraday Стив Ванг. По его словам, данное решение принесет только пользу клиентам компании и позволит ускорить вывод продукции на рынок дата-центров и высокопроизводительных вычислений.



Техпроцесс Intel 18A использует транзисторы RibbonFET и технологию PowerVia. Он обещает 10% прирост производительности на ватт по сравнению с 20A и особенно подходит для приложений ЦОДов. Представители Intel также приветствуют сотрудничество с Faraday и отмечают, что оно демонстрирует стремление Intel предоставлять передовые технологии производства по всей цепочке поставок полупроводников.



Ранее в апреле Intel и Arm анонсировали партнерство по созданию мобильных чипов по техпроцессу 18A. Хотя пока результатов этого сотрудничества не видно.