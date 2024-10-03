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Сборка системного блока на корпусе "аквариум"

Боль и страдание. В первую очередь из-за своих ошибок, но и китайское железо умеет подгадить.
[ ] для раздела Блоги
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Начну сразу с конфигурации компьютера и далее распишу ту боль, 
что принесла почти каждая строчка в сердце сборщика.

Первоначальная, хитровыдуманная.

Корпус Ginzzu V400 черный 
Процессор Intel Core i5-12400 OEM
Материнская плата Biostar B660MX-E Pro
Видеоадаптер 8Gb PCI-E GeForce RTX 2060 SUPER BIOSTAR GDDR6 (VN2066RF82)
Оперативная память DIMM DDR-4 16384Mb 3200MHz  
Светодиодная подсветка SUPER LUCE RGB Heatsink System GLS416GB3200C18AS
Твёрдотельный накопитель 0512,0 Gb SSD Geil Zenith P4L (FD23CFDH) 
Блок питания ATX  600W 1STPLAYER DK (PS-600AX) 80 PLUS  Bronze
Кулер JONSBO CR-1000 V2 PRO Color LGA1700/1200/115X/AM5/AM4 (TDP 230W, PWM, 120mm Dynamic Multi-Color LED) Fan 
Вентиляторы 120х120mm ID-COOLING TF-12025-ARGB REVERSE PWM, ARGB, чёрный, 500-1500 об/мин Разветвитель питания 1/4 ID-COOLING FS-04 ARGB ( 5V, 3 pin) Retail 
Разветвитель питания ExeGate EX-CC-4p3xF (4pin F/3x4pinM (2 из них-3-контактный, 1 из них-4-контактный) EX294792RUS                                                                

Первая ошибка — выбор процессора. 
Ставить в игровую сборку камень с гпу нет смысла, а стоимость увеличиваеться на несколько тысяч.
Вторая — плата Biostar B660MX-E Pro. 
Заурядный 660 чипсет с одним m.2 и необаснованной ценой в розницу около 12 тысяч.
Видеокарта в своё время была очень популярна, но сейчас 8Gb это совсем скромно.
Ну и ССД в пол тера сейчас совсем не серьезно. 
Скорость чтения, Мб/с 6450 и Скорость записи, Мб/с 3300, не самый медленный, но объем вызывает слёзы.
Аквариум идёт без вентиляторов в комплекте, а значит каждый ARGB вентиль обойдётся примерно в тысячу, плюс минус. А ставить их нужно штуки четыре.
Пожалуй нет претензий только к башне, хотя TDP 230W для i5 явно с запасом, а в переводе на русский — явно дороже, чем нужно.

Простояло это чудо маркетологов из села Соплежуйкино на витрине магазина пол года.
Что делать? 

Пересобрать Франкенштейна. 
Сказано\Сделано!

Мать с невыговариваемым именем 
JGINYUE B760M-HD mATX LGA1700 B760/2xDDR4/1xPCI-e16/1xPCI-e1/4xSATA3/1xM.2/4xUSB3.2/2xUS B2.0
Назовём её Жгуня. Но у неё чуть современней чипсет и два m.2
(не спрашивайте, зачем мне два, это личный загон)
Стоит на 5000 дешевле.

i5-12400F- без интегрированного видеоядра и минус ещё несколько тысяч.

Видеокарта 12Gb RTX3060 Palit DUAL OC GDDR6 192bit 3xDP HDMI   — звёзд с неба не хватает, но 12 гигабайт даже 4060 не помешало бы,  но работаем с тем, что есть.

Добавим ещё три вентилятора на 120х120mm 1STPLAYER FC(AP) Black/120mm,
ARGB, PWM, 600-1800rpm, 3pin /33 FC(AP)-BK-1IN1

и меняем ссд на 1000 Gb Geil Zenith P3L (FD16IGDH), он медленнее, чем P4L,
Чтение-3100Mb/s, Запись-1700Mb/s, но в два раза больше.

По итогу получаем вот такого красавца, у которого настройка ARGB осуществляется свободной утилитой OpenRGB, кривой по умолчанию, но с перспеспективой разобраться и сделать красиво.
Ушёл курить мануалы, всем добра.


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intel palit jonsbo ginzzu rtx3060 jginyue 1stplayer
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