Xiaomi, официально объявил о запуске своей новой операционной системы — HyperOS. Этот важный шаг был анонсирован главой и основателем компании, Лэем Цзюнем, через его аккаунт в Weibo.

HyperOS представляет переход Xiaomi от долгосрочно разрабатываемой оболочки MIUI к совершенно новой операционной системе. Основной целью HyperOS является создание унифицированной экосистемы, охватывающей разнообразные устройства, от смартфонов до умных домашних и автомобильных устройств. Лэй Цзюнь назвал этот момент историческим для компании и подчеркнул, что разработка системы началась еще в 2017 году.

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Первым смартфоном, который будет работать на новой HyperOS, станет Xiaomi 14. Подробная презентация этой инновации запланирована на 27 октября 2023 года в рамках ежегодного мероприятия компании. Следует отметить, что HyperOS основана на улучшенной версии Android и собственной операционной системе Vela, предназначенной для устройств интернета вещей.

Однако технические характеристики новой операционной системы пока остаются под секретом. Вопросы о замене MIUI на уже проданных устройствах также остаются без ответа. Подробности о новой системе Xiaomi будут раскрываться на презентации Xiaomi 14.

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Этот смелый шаг свидетельствует о стремлении Xiaomi укрепить свои позиции в мире технологий, предлагая инновационные решения и обогащая опыт пользователей собственными продуктами и сервисами.