В мире игровых технологий название DLSS 3 от NVIDIA долгое время ассоциировалось исключительно с видеокартами RTX 40, обладающими тензорными ядрами четвёртого поколения и ускорителем оптического потока. Однако, последние события вызвали интерес к возможности активации DLSS 3 на более старых видеокартах, таких как RTX 20 и 30.





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Интерес к активации DLSS 3 на устройствах RTX 20 и 30 возрос после появления ролика на YouTube-канале ALG46. Пользователь утверждал, что смог активировать данную технологию на своем ПК с видеокартой GeForce RTX 3060. Этот эксперимент состоялся в сентябре 2023 года, но его видео стало популярным только в октябре.

Для активации DLSS 3 в Portal: Prelude RTX ALG46 использовал библиотеку DLSS 3 Frame Generation версии 1.0.1. Невероятно, что именно она дает возможность включить эту функцию на видеокартах из линеек RTX 20 и 30 в игре Portal: Prelude RTX. Но следует отметить, что эта методика действует только в данной игре и не может быть распространена на другие.

Тесты, проведенные ALG46, выявили серьезные проблемы с играбельностью после активации DLSS 3 в Portal: Prelude RTX. Несмотря на увеличение кадров в секунду, возникают значительные проблемы с равномерностью отображения кадров, что ведет к сильным "дрожаниям" картинки в игре. Другие владельцы видеокарт RTX 20 и 30 также подтвердили, что, хоть и можно активировать данную функцию, они сталкиваются с аналогичными проблемами с фреймпейсингом.

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В итоге, активация генерации кадров из DLSS 3 на старых видеокартах RTX 20 и 30 в Portal: Prelude RTX является возможной, но сопровождается серьезными проблемами, делающими игру малопригодной для игры.