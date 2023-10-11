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Удивительный мир ждет вас
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Lords of the Fallen представляет собой великолепное приключение в жанре ролевых игр, действие которого происходит в огромном и насыщенном деталями мире, размер которого превосходит оригинальную игру более чем в пять раз. Вас ожидают потрясающие ландшафты, красочные локации и возможность исследовать каждый уголок этого захватывающего мира.
Путешествие между светом и тьмой
Сюжет Lords of the Fallen разворачивается в мире, который когда-то был подавлен репрессивным правлением бога-демона Адыра. Хотя он был побежден, его возвращение угрожает миру в далеком будущем. Игрокам предстоит взять на себя роль Темных крестоносцев и отправиться в увлекательное путешествие по царству живых и мертвых.
Эпические сражения и загадочные персонажи
"Lords of the Fallen" обещает игрокам монументальные битвы с боссами, сложные боевые сценарии и увлекательные взаимодействия персонажей. Завораживающее повествование погрузит вас в выбор между светом и тьмой, где каждое решение может иметь последствия.
Релиз запланирован на 13 октября 2023 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и на ПК игра будет доступна через Steam.