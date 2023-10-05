4 октября 2023 года, Google провела мероприятие, на котором представила свои новейшие флагманские смартфоны - Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Эти устройства обещают множество инноваций, включая улучшенные камеры, высокую яркость экранов и впечатляющие функции искусственного интеллекта.





Pixel 8: Изящность и Производительность

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Pixel 8 оснащен процессором Google Tensor G3 с девятью ядрами, что гарантирует высокую производительность. Устройство поставляется с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и на выбор 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, что обеспечивает плавную работу и большое пространство для хранения данных.

Один из ключевых моментов - это 6,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана доходит до 2000 нит, что обеспечивает яркое и четкое отображение. Этот экран делает устройство компактнее и легче, при этом сохраняя выдающееся качество изображения.

Камеры Pixel 8 также вызывают интерес. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей и поддерживает оптическую стабилизацию изображения, что позволяет получать отличные снимки при любых условиях освещения. Дополнительная 12-мегапиксельная широкоугольная камера добавляет разнообразие в возможности съемки. А фронтальная камера с разрешением 10,5 Мп обеспечивает яркие селфи.

Аккумулятор емкостью 4575 мАч, поддержка быстрой зарядки и обновления Android в течение семи лет после релиза делают Pixel 8 привлекательным выбором для тех, кто ценит производительность и долгосрочную поддержку. Стоимость начинается от 699 долларов, и устройство поступит в продажу 12 октября 2023 года.

Pixel 8 Pro: Повышенная Яркость и Профессиональные Функции





Pixel 8 Pro, брат Pixel 8, предлагает еще больше возможностей. Его 6,7-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение QHD+ и внушительную яркость до 2400 нит, что делает изображения живыми и насыщенными.

Производительность Pixel 8 Pro поддерживается процессором Tensor G3 и 12 ГБ оперативной памяти, а встроенная память доступна в вариантах 128, 256, 512 или даже 1024 ГБ. Это идеальный выбор для тех, кто нуждается в большом пространстве для хранения.

Камеры Pixel 8 Pro также впечатляют. Три тыльные камеры - 50 Мп основная камера с улучшенной стабилизацией изображения, 48 Мп широкоугольная камера и 48 Мп телефото-камера, обеспечивают разнообразие при съемке. Фронтальная камера 10,5 Мп дарит яркие селфи.

Интересно, что Pixel 8 Pro также включает режим съемки Pro, который позволяет пользователям настраивать различные параметры съемки, что делает его привлекательным выбором для фотографов и видеографов.

Оба устройства, Pixel 8 и 8 Pro, обогащены функциями искусственного интеллекта, такими как краткое извлечение информации с веб-страниц, улучшенное распознавание речи и редактор Magic Editor в приложении Google Фото. Эти функции сделают пользовательский опыт еще более удобным и интересным.

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Pixel 8 и Pixel 8 Pro - это шаг вперед в мире смартфонов, предлагая выдающуюся производительность, улучшенные камеры и инновационные функции искусственного интеллекта. Стоимость начинается от 699 долларов, и они будут доступны для покупки с 12 октября 2023 года. Выбирайте из трех доступных цветов и получите устройство, которое удовлетворит ваши потребности в мобильной технологии.