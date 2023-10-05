Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Iphonovec
Google представила Pixel 8 и 8 Pro: Множество ИИ-функций, яркость до 2400 нит и улучшенные камеры
4 октября 2023 года, Google провела мероприятие, на котором представила свои новейшие флагманские смартфоны - Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Эти устройства обещают множество инноваций, включая улучшенные камеры, высокую яркость экранов и впечатляющие функции искусственного интеллекта.

реклама


Pixel 8: Изящность и Производительность

реклама

Pixel 8 оснащен процессором Google Tensor G3 с девятью ядрами, что гарантирует высокую производительность. Устройство поставляется с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и на выбор 128 или 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1, что обеспечивает плавную работу и большое пространство для хранения данных.

Один из ключевых моментов - это 6,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Яркость экрана доходит до 2000 нит, что обеспечивает яркое и четкое отображение. Этот экран делает устройство компактнее и легче, при этом сохраняя выдающееся качество изображения.

Камеры Pixel 8 также вызывают интерес. Основная камера имеет разрешение 50 мегапикселей и поддерживает оптическую стабилизацию изображения, что позволяет получать отличные снимки при любых условиях освещения. Дополнительная 12-мегапиксельная широкоугольная камера добавляет разнообразие в возможности съемки. А фронтальная камера с разрешением 10,5 Мп обеспечивает яркие селфи.

Аккумулятор емкостью 4575 мАч, поддержка быстрой зарядки и обновления Android в течение семи лет после релиза делают Pixel 8 привлекательным выбором для тех, кто ценит производительность и долгосрочную поддержку. Стоимость начинается от 699 долларов, и устройство поступит в продажу 12 октября 2023 года.

Pixel 8 Pro: Повышенная Яркость и Профессиональные Функции


Pixel 8 Pro, брат Pixel 8, предлагает еще больше возможностей. Его 6,7-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение QHD+ и внушительную яркость до 2400 нит, что делает изображения живыми и насыщенными.

Производительность Pixel 8 Pro поддерживается процессором Tensor G3 и 12 ГБ оперативной памяти, а встроенная память доступна в вариантах 128, 256, 512 или даже 1024 ГБ. Это идеальный выбор для тех, кто нуждается в большом пространстве для хранения.

Камеры Pixel 8 Pro также впечатляют. Три тыльные камеры - 50 Мп основная камера с улучшенной стабилизацией изображения, 48 Мп широкоугольная камера и 48 Мп телефото-камера, обеспечивают разнообразие при съемке. Фронтальная камера 10,5 Мп дарит яркие селфи.

Интересно, что Pixel 8 Pro также включает режим съемки Pro, который позволяет пользователям настраивать различные параметры съемки, что делает его привлекательным выбором для фотографов и видеографов.

Оба устройства, Pixel 8 и 8 Pro, обогащены функциями искусственного интеллекта, такими как краткое извлечение информации с веб-страниц, улучшенное распознавание речи и редактор Magic Editor в приложении Google Фото. Эти функции сделают пользовательский опыт еще более удобным и интересным.

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Pixel 8 и Pixel 8 Pro - это шаг вперед в мире смартфонов, предлагая выдающуюся производительность, улучшенные камеры и инновационные функции искусственного интеллекта. Стоимость начинается от 699 долларов, и они будут доступны для покупки с 12 октября 2023 года. Выбирайте из трех доступных цветов и получите устройство, которое удовлетворит ваши потребности в мобильной технологии.

#google #pixel 8 #pixel 8 pro
Источник: youtu.be
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен смартфон Google Pixel 8 Pro по цене от 999 долларов
Google анонсировала Pixel Watch 2: более легкие и производительные
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В немецких СМИ заявили о превосходстве Су-35 над любым из имеющихся у ВСУ самолётов
8
Новый снаряд для российских танков «Тельник» с программируемым подрывом - кошмар пехоты
4
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Российская ПВО перехватила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Чёрным морем
+
Экипаж ЗРК «Тор-М2» рассказал о борьбе с низколетящими ракетами Storm Shadow
+
Покупатель внешнего SSD-диска обнаружил в нём две карты microSD — продукт оказался поддельным
7
Австралия по заказу США отправит Украине антидроновые комплексы Slinger на сумму $170 млн.
+
Из 4-х переданных Финляндией машин БМР в ВСУ сохранился и "выжил" лишь один Leopard 2R HMBV
+
Ноутбуки Chromebook Plus получат премиальные компоненты и эксклюзивные приложения ИИ
+
Дрон ВС РФ серией бомбовых ударов вывел из строя замаскированный комплекс ВСУ "Стугна-П"
1
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил неизвестные объекты в туманности Ориона
+
Bitcoin SV (BSV) подорожал на 12% за 3 октября, а за неделю на 31%
+
Илон Маск опубликовал мем о дизайне электрокара Tesla Cybertruck
2
Внедрение ИИ принесет мировой экономике 4.1 триллиона долларов через три года – Morgan Stanley
+
«Особая бригада» Зеленского получила «новейшие» британские БТР FV432 начала 1970-х годов
+
Первое знакомство с интерьером Tesla Cybertruck сопровождалось комментариями на русском языке
+
На российский электромобиль «Атом» собрали 36 000 предзаказов
+
CNN: западные страны неожиданно начали «бить по Украине»
4
Робот Ameca взял интервью у кинорежиссера, который был озадачен первым же вопросом
2
Видео НАСА показывает, как образовались кольца Сатурна после столкновения двух лун
+

Популярные статьи

Geforce GTX 980 ti - тестирую игрового монстра из 2015 года в современных играх
74
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
13
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
18
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Устанавливаю драйвер видеокарты, и ещё раз пытаюсь играть на MX Linux 23
25
Genshin Impact и Linux, или как найти себе приключений на ровном месте
15
Миссия, вернувшаяся на Землю с образцами метеорита может дать ключ к пониманию происхождения жизни
6
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
17
Индия намерена к 2035 году построить 175 боевых кораблей и вытеснить Китай из Индийского океана — АТ
2
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
13

Сейчас обсуждают

HertZ
04:05
Компания решила выгодно продать свою репутацию, ничего нового :)
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
Anakeen
03:47
Значит, этой зимой смогут согреться не только лишь все.
Кличко опасается срыва отопительного сезона в Киеве из-за недостатка финансирования
Anakeen
03:44
"пердолинг" - вот самое точное определение, как именно рождаются подобные текстово-картиночные шедевры данного автора.
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
Anakeen
03:40
Рассказ о том, как Чумбал продолжает жрать кактус на протяжении 12 серий.
Накопительный пакет косяков MX Linux 23 Xfce
Chernovkol
03:38
исчезнут как вид?
Премьер Великобритании призвал продолжить помощи Украине: Украинцы завершат свое дело
Artem186
03:35
Так эта же нейросеть сказала мне, что борьба царя Петра 1 и Софьи Алексеевны - это оскорбительно)))
Нейросеть Яндекса YaGPT 2 не хочет отвечать про Шебекино и "не знает" где находится русский город
Опричник
03:23
Надо обязательно взять "под защиту" Нидерланды. Давно выпрашивают...
Путин: Я хочу взять под защиту наших европейских друзей
Опричник
03:21
Если кто-то думал, что этот (и другие ИИ) нужны коммерческим компаниям для чего-то другого, то он очень наивен...
Пользователи Windows 11 жалуются, что ИИ-помощник Copilot заставляет их смотреть рекламу
mayday30
03:13
Игра пошла по рукам.
Diablo IV выйдет в Steam: у игры появилась своя страница, точная дата релиза уже известна
Евгений Яковлев
02:24
Ну так их никто и не заставлял участвовать, спроси у них в чём был смысл
Компания Epic Games отказывается выплачивать призовые за турнир российским игрокам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем