Пользователи из России и Беларуси столкнулись с проблемами при использовании устройств компании Xiaomi, спроектированных для умных домов.





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Эти проблемы включают в себя недоступность сервисов управления и сбои в работе различных устройств, таких как датчики, умные лампы, роботы-пылесосы, камеры видеонаблюдения и другие элементы интеллектуальной техники.

Серьезность ситуации подтверждается данными от службы мониторинга сбоев DownRadar и многочисленными жалобами пользователей на официальной странице российского представительства компании Xiaomi в социальной сети "ВКонтакте". Представители Xiaomi в России заявили, что работают над устранением проблемы и просят пользователей ждать.

Проблемы с доступом к сервисам Xiaomi начались около 21:00 МСК 4 октября, и с тех пор российские и белорусские пользователи столкнулись с рядом неприятных ситуаций. Приложение Mi Home перестало работать, авторизация на сайте account.xiaomi.com стала невозможной, и пользователи лишились доступа к умным устройствам в своих домах. Даже вручную запускать устройства не получается, что привело к отказу роботов-пылесосов и неработоспособности умных лампочек. Пользователи также не могут просматривать изображения с камер видеонаблюдения.





Пока официальные причины и обстоятельства инцидента остаются неизвестными, некоторые российские пользователи высказали предположения о возможной связи неполадок с деятельностью Роскомнадзора, регулирующего безопасность сети интернет на территории РФ.

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Ожидается, что в ближайшее время ситуация будет прояснена, и компания Xiaomi сделает официальное заявление по этому поводу. Пока пользователи продолжают надеяться на оперативное решение проблемы и восстановление нормальной работы своих умных устройств.