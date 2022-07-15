Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
Вступление
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Новая платформа от AMD не торопится с появлением на рынке, поэтому сейчас пользователи выбирают из того, что есть. У конкурентов дела идут чуть лучше, но тоже не всё так гладко как хотелось бы и поэтому к нам на всех парах уже мчится какой-то Раптор и новости про него выходят каждый день. Нужно признать, что новая платформа от Intel принесла ряд революционных нововведений, но пока они ещё не прижились в силу определённых обстоятельств. Например, устройств с интерфейсом PCI-e 5.0 днём с огнём не найти, а камень в DDR5 не кинул только тот, кто его не нашёл. По факту получилось очень дорого, ненамного быстрее и ассортимент не такой большой. Однако, при использовании флагманских материнских плат с чипсетом Intel Z690 других вариантов нет. Другое дело с платформой AMD AM4.
Здесь состоялся аттракцион неслыханной щедрости и при падении курса доллара на платформе Aliexpress, можно было относительно недорого закупить процессоры AMD Ryzen. Я себе прихватил по этому случаю AMD Ryzen 5 5500 потому, что цена была в районе 7000 рублей. За 6 ядер, 12 потоков, монолитный кристалл и Zen3 мне показалось это вполне приемлемым, а все эти PCI-e 4.0, о которых многие сожалеют, лично мне не нужны даром потому, что я не собираюсь использовать RX6500, а мне всё ещё хватает GTX1660Ti.
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Приблизительно в этот же период времени я понял, что 8 или даже 16 Гб памяти мне уже маловато, и пора бы переходить на 32. Однако цены даже на барахолке были какими-то неадекватными. Понятно, что каждый не хочет продавать свою вещь за бесценок, а кто-то хочет даже подзаработать на перепродаже. Я всех этих людей понимаю, но как покупатель хочу купить подешевле, а ещё лучше дёшево и с доставкой хотя бы до пункта выдачи. Так я пришёл к дяде Али, где продавали какую-то noname память, но по хорошей цене и я решил рискнуть.
Кроме цены меня подкупило то, что доставка осуществлялась из России и время её составляло 5 дней до пункта выдачи. Если б это был стандартный месяц ожидания, то я бы 10 раз подумал, а здесь меня всё устроило.
Упаковка и комплектация
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Поскольку я заказывал два модуля, а не комплект, то они пришли в одном общем пакете, но внутри уже каждый модуль был дополнительно запакован в свой пакет.
Видимо у отправителей есть какой-то опыт при доставке товаров и поэтому я постоянно сталкиваюсь с тем, что упаковано всё очень хорошо. Здесь также всё было отлично. В каждом отдельном пакете находился пластиковый контейнер с модулем памяти.
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Он состоит из верхней прозрачной крышки и нижнего чёрного лотка с углублением и фиксацией в нём модуля. По середине проходит наклейка, которая также служит индикатором того, что планки не вскрывались и упакованы с завода. То, что это заводское качество, видно с первого взгляда и никаких сомнений в этом нет, хотя снаружи информации никакой нет. С другой стороны, товар сразу видно лицом через прозрачную пластиковую крышку и можно сразу всё определить.
Дизайн и особенности модулей
Внешний вид модулей уже можно было разглядеть через упаковку спереди. Смотрятся модули обычно. Мне понравился чёрная матовая поверхность сверху, хотя в установленной системе всё это никакой роли не играет потому, что сверху будут видны только торцы. Радиаторов нет. Всё же это бюджетная память и никто не будет тратиться, чтобы как-то её украсить, а уж если потратятся, то точно возьмут за это денег с покупателя. Лично я за этот маскарад платить не хочу и мне эти радиаторы не нужны. Также я не планирую поднимать напряжение выше 1,35 В.
Спереди мы видим одну единственную наклейку с минимумом разной информации. Даже серийный номер на двух планках одинаковый. Указан объём, частота и напряжение. Даже таймингов тут нет. Если кто-то рассчитывает, что всё есть в SPD, то я сразу расстрою: там пусто.
В остальном это обычные планки. Чипы памяти в количестве восемь штук распаяны только с одной стороны. С обратной стороны – пусто. Здесь используются микросхемы Micron D9TPF.
Это какая-то тёмная лошадка, но мне каких-то рекордов на ней ставить не нужно, даже несмотря на то, что я планирую использовать её с интегрированной графикой, и теоретически скорость будет играть какое-то значение. Также спереди находится микросхема SPD. Печатная плата восьмислойная, о чём свидетельствует маркировка слоёв на ней. RGB-подсветки тут нет. В целом больше ничего интересного тут нет и можно переходить к тестированию.
Тестовый стенд
Тестирование модулей оперативной памяти Zenfast DDR4-2666 2 x 16 Гб проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE
- Кулер: ID Cooling SE-214-XT;
- Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;
- Материнская плата: ASUS PRIME B450M-A, версия BIOS 3802;
- Память: Zenfast DDR4-2666 2 x 16 Гб;
- Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;
- Блок питания: ExeGate AAA400;
Испытание модулей и разгон
Сразу хочу отметить, что я не брал эти планки под разгон потому, что это абсурд. Меня вполне устраивала штатная частота и если удастся её немного увеличить, то это будет прекрасно. Самым загадочным для меня являлись тайминги. Где-то краем уха я слышал в описании, что они составляют 19-19-19-43 при DDR4-2666 и 1,2 В. Точнее там в описании как обычно бардак и порой продавец сам не знает, что продаёт. Поэтому всегда присутствует элемент неожиданности. Хотя даже в магазине я несколько раз сталкивался с тем, что при покупке двух плашек они оказывались разными. Где-то отличались чипы, где-то ревизия, а где-то это вообще было как небо и земля, хотя артикул совпадал. В целом меня всё это устраивало потому, что цена и время играли важную роль.
Тестовый стенд знаком уже по обзорам кулера, и я хотел ещё купить накопитель на 2 ТБ с интерфейсом PCI-e 4.0 x4, но не успел. Цены уже выросли, а с другой стороны, эту шину всё равно не держит процессор. Как я уже говорил, SPD абсолютно пустой. Никакой информации нет.
Разумеется, я пользовался различными утилитами, но ничего они мне не сообщили.
Это не означает, что всё это было бессмысленно потому, что какие-то крупицы информации всё же были, а потом есть просто спецификация самих чипов.
Штатно на платформе AMD запускаются совсем плохие тайминги. Мне это сразу не понравилось, и я их поменял.
Кстати, на производительности это практически никак не отразилось. Дальше я уже с этими таймингами пытался разгонять планки. Точнее особо даже не старался и не подбирал частоты. Сразу же первым дублем поставил просто 1,35 В и частоту DDR4-3200.
Без всякого труда система загрузилась, и производительность стала заметно выше. В целом на этом уже можно было закончить, но я решил ещё поэкспериментировать и получить какое-нибудь популярное значение. Например, DDR4-3600.
Я опять ничего не мудрил, а просто поднял тайминги до 18-20-20-42 и даже оставил напряжение 1,35 В.
Не знаю кому как, но мне кажется, что для бюджетных планок это неплохо. Если есть что-то дешевле и лучше, то просто напишите в комментариях.
Заключение
Лично мне память понравилась, и я получил то, что хотел в итоге и даже больше потому, что удалось осуществить неплохой разгон. Возможно, не все со мной согласятся, но мне была нужна просто бюджетная память, без подсветки, XMP профиля и как можно дешевле. В итоге я всё получил, а разгон считаю просто отличным для такой бюджетной памяти. В любом случае это всё лотерея и никакой гарантии тут нет. Также постоянно меняются цены и поэтому предложение уже может быть не таким привлекательным сегодня и в любом случае нужно оценивать все риски. С другой стороны, отлично видно, что модули памяти фабричного производства с аккуратным изготовлением и высоким качеством даже несмотря на неизвестность бренда. Также приблизительно понятно как будут вести себя планки объёмом 32 Гб, основанные на этих же самых чипах.
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