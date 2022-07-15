Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб

Пора уже увеличивать объём "мозгов", особенно если их раздают почти бесплатно на популярной торговой платформе.
[ ] для раздела Блоги
+
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 65тр в Регарде
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Вступление

реклама

Новая платформа от AMD не торопится с появлением на рынке, поэтому сейчас пользователи выбирают из того, что есть. У конкурентов дела идут чуть лучше, но тоже не всё так гладко как хотелось бы и поэтому к нам на всех парах уже мчится какой-то Раптор и новости про него выходят каждый день. Нужно признать, что новая платформа от Intel принесла ряд революционных нововведений, но пока они ещё не прижились в силу определённых обстоятельств. Например, устройств с интерфейсом PCI-e 5.0 днём с огнём не найти, а камень в DDR5 не кинул только тот, кто его не нашёл. По факту получилось очень дорого, ненамного быстрее и ассортимент не такой большой. Однако, при использовании флагманских материнских плат с чипсетом Intel Z690 других вариантов нет. Другое дело с платформой AMD AM4.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3 крутых RTX 3070 Ti за копейки
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 100тр</b>
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3080 Ti дешевле 100 тр в XPERT.RU
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр
100" TV сильно дешевле, чем ты думаешь

Здесь состоялся аттракцион неслыханной щедрости и при падении курса доллара на платформе Aliexpress, можно было относительно недорого закупить процессоры AMD Ryzen. Я себе прихватил по этому случаю AMD Ryzen 5 5500 потому, что цена была в районе 7000 рублей. За 6 ядер, 12 потоков, монолитный кристалл и Zen3 мне показалось это вполне приемлемым, а все эти PCI-e 4.0, о которых многие сожалеют, лично мне не нужны даром потому, что я не собираюсь использовать RX6500, а мне всё ещё хватает GTX1660Ti.

реклама

Приблизительно в этот же период времени я понял, что 8 или даже 16 Гб памяти мне уже маловато, и пора бы переходить на 32. Однако цены даже на барахолке были какими-то неадекватными. Понятно, что каждый не хочет продавать свою вещь за бесценок, а кто-то хочет даже подзаработать на перепродаже. Я всех этих людей понимаю, но как покупатель хочу купить подешевле, а ещё лучше дёшево и с доставкой хотя бы до пункта выдачи. Так я пришёл к дяде Али, где продавали какую-то noname память, но по хорошей цене и я решил рискнуть.

Кроме цены меня подкупило то, что доставка осуществлялась из России и время её составляло 5 дней до пункта выдачи. Если б это был стандартный месяц ожидания, то я бы 10 раз подумал, а здесь меня всё устроило.

Упаковка и комплектация

реклама

Поскольку я заказывал два модуля, а не комплект, то они пришли в одном общем пакете, но внутри уже каждый модуль был дополнительно запакован в свой пакет.

Видимо у отправителей есть какой-то опыт при доставке товаров и поэтому я постоянно сталкиваюсь с тем, что упаковано всё очень хорошо. Здесь также всё было отлично. В каждом отдельном пакете находился пластиковый контейнер с модулем памяти.

реклама

Он состоит из верхней прозрачной крышки и нижнего чёрного лотка с углублением и фиксацией в нём модуля. По середине проходит наклейка, которая также служит индикатором того, что планки не вскрывались и упакованы с завода. То, что это заводское качество, видно с первого взгляда и никаких сомнений в этом нет, хотя снаружи информации никакой нет. С другой стороны, товар сразу видно лицом через прозрачную пластиковую крышку и можно сразу всё определить.

Дизайн и особенности модулей

Внешний вид модулей уже можно было разглядеть через упаковку спереди. Смотрятся модули обычно. Мне понравился чёрная матовая поверхность сверху, хотя в установленной системе всё это никакой роли не играет потому, что сверху будут видны только торцы. Радиаторов нет. Всё же это бюджетная память и никто не будет тратиться, чтобы как-то её украсить, а уж если потратятся, то точно возьмут за это денег с покупателя. Лично я за этот маскарад платить не хочу и мне эти радиаторы не нужны. Также я не планирую поднимать напряжение выше 1,35 В.

Спереди мы видим одну единственную наклейку с минимумом разной информации. Даже серийный номер на двух планках одинаковый. Указан объём, частота и напряжение. Даже таймингов тут нет. Если кто-то рассчитывает, что всё есть в SPD, то я сразу расстрою: там пусто.

 

В остальном это обычные планки. Чипы памяти в количестве восемь штук распаяны только с одной стороны. С обратной стороны – пусто. Здесь используются микросхемы Micron D9TPF.

 

Это какая-то тёмная лошадка, но мне каких-то рекордов на ней ставить не нужно, даже несмотря на то, что я планирую использовать её с интегрированной графикой, и теоретически скорость будет играть какое-то значение. Также спереди находится микросхема SPD. Печатная плата восьмислойная, о чём свидетельствует маркировка слоёв на ней. RGB-подсветки тут нет. В целом больше ничего интересного тут нет и можно переходить к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование модулей оперативной памяти Zenfast DDR4-2666 2 x 16 Гб проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600GE
  • Кулер: ID Cooling SE-214-XT;
  • Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;
  • Материнская плата: ASUS PRIME B450M-A, версия BIOS 3802;
  • Память: Zenfast DDR4-2666 2 x 16 Гб;
  • Накопитель: Samsung PM9A1  1Тb;
  • Блок питания: ExeGate AAA400;

Испытание модулей и разгон

Сразу хочу отметить, что я не брал эти планки под разгон потому, что это абсурд. Меня вполне устраивала штатная частота и если удастся её немного увеличить, то это будет прекрасно. Самым загадочным для меня являлись тайминги. Где-то краем уха я слышал в описании, что они составляют 19-19-19-43 при DDR4-2666 и 1,2 В. Точнее там в описании как обычно бардак и порой продавец сам не знает, что продаёт. Поэтому всегда присутствует элемент неожиданности. Хотя даже в магазине я несколько раз сталкивался с тем, что при покупке двух плашек они оказывались разными. Где-то отличались чипы, где-то ревизия, а где-то это вообще было как небо и земля, хотя артикул совпадал. В целом меня всё это устраивало потому, что цена и время играли важную роль.

 

Тестовый стенд знаком уже по обзорам кулера, и я хотел ещё купить накопитель на 2 ТБ с интерфейсом PCI-e 4.0 x4, но не успел. Цены уже выросли, а с другой стороны, эту шину всё равно не держит процессор. Как я уже говорил, SPD абсолютно пустой. Никакой информации нет.

 

Разумеется, я пользовался различными утилитами, но ничего они мне не сообщили.

 

Это не означает, что всё это было бессмысленно потому, что какие-то крупицы информации всё же были, а потом есть просто спецификация самих чипов.

 

Штатно на платформе AMD запускаются совсем плохие тайминги. Мне это сразу не понравилось, и я их поменял.

 

Кстати, на производительности это практически никак не отразилось. Дальше я уже с этими таймингами пытался разгонять планки. Точнее особо даже не старался и не подбирал частоты. Сразу же первым дублем поставил просто 1,35 В и частоту DDR4-3200.

 

Без всякого труда система загрузилась, и производительность стала заметно выше. В целом на этом уже можно было закончить, но я решил ещё поэкспериментировать и получить какое-нибудь популярное значение. Например, DDR4-3600.

 

Я опять ничего не мудрил, а просто поднял тайминги до 18-20-20-42 и даже оставил напряжение 1,35 В.

 

Не знаю кому как, но мне кажется, что для бюджетных планок это неплохо. Если есть что-то дешевле и лучше, то просто напишите в комментариях.

Заключение

Лично мне память понравилась, и я получил то, что хотел в итоге и даже больше потому, что удалось осуществить неплохой разгон. Возможно, не все со мной согласятся, но мне была нужна просто бюджетная память, без подсветки, XMP профиля и как можно дешевле. В итоге я всё получил, а разгон считаю просто отличным для такой бюджетной памяти. В любом случае это всё лотерея и никакой гарантии тут нет. Также постоянно меняются цены и поэтому предложение уже может быть не таким привлекательным сегодня и в любом случае нужно оценивать все риски. С другой стороны, отлично видно, что модули памяти фабричного производства с аккуратным изготовлением и высоким качеством даже несмотря на неизвестность бренда. Также приблизительно понятно как будут вести себя планки объёмом 32 Гб, основанные на этих же самых чипах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ddr4 ddr4 2666 16gb 2x16gb zenfast
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
50
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
4
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
9
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 50
Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ближайшие часы огромная комета C/2017 K2 максимально приблизится к нашей планете
2
Стоит ли покупать видеокарты на 12 Гб и 24 Гб видеопамяти – тесты от 8 до 24 Гб в современных играх
36
Авторы Factorio взвинтили цену в Steam для российских пользователей до 10 000 рублей
28
RTX 3070 потеряла в цене 9000 руб за сутки и стоит дешевле 60 тыс руб, а RTX 3050 дешевле 30 тыс руб
19
На фоне укрепления курса рубля видеокарты в РФ начали дешеветь – GPU NVIDIA со скидками до 20 000р
23
Остановка нового вируса Retbleed на чипах Intel и AMD потребует "скормить" ему до 30% мощности ПК
58
84 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
+
В российских магазинах цифровой и бытовой техники дефицит товаров – параллельный импорт не помогает
21
СМИ: Microsoft переходит на трёхлетний цикл разработки обновлений Windows
4
Дефицит видеокарт в магазинах РФ подходит к концу – выбираем 5 игровых GPU по выгодным ценам
18
Core i9-13900K QS показал впечатляющую производительность и высокий уровень энергопотребления
24
В сеть попало изображение Intel Arc A750 Limited Edition для настольных ПК
+
NVIDIA готовится пересмотреть рекомендованные цены на видеокарты на этой неделе
14
Криптовалюты становятся всё менее привлекательны, а Биткоин дешевеет на фоне роста инфляции в США
2
Стоит ли покупать видеокарты от брендовых производителей – 5 выгодных моделей от 13 июля
12
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ снова пошли вниз – 5 недорогих моделей со скидками до 45%
25
На этой неделе NVIDIA снизит рекомендованные цены 4-х видеокарт RTX 3000
3
Видеокарта на базе графического процессора Navi 31 получит 384-битный интерфейс памяти
4
Honor представила смартфон X40i с чипсетом Dimensity 700 и интересным дизайном блока задних камер
+
В EGS раздают стратегию по D&D и забавный инди-платформер
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
45
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
13
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
109
Ветер, ветер, ты могуч или Россия дай газа опять и снова
80
Джеймс Уэбб vs Хаббл: Сравниваем качество изображений космических обсерваторий
62
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
82
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
6

Сейчас обсуждают

Серегарус
19:49
можно, но не в тех магазинах, которые тут рекламируются
Можно ли купить геймерскую видеокарту по низкой цене – наиболее популярные игровые модели от 19 000р
Серегарус
19:48
если б не эта фигня с ценником, то про эту факторию никто б и не услышал
Цена Factorio в Steam снизилась до 1 000 рублей, но это всё равно вдвое дороже, чем было
Ляд
19:48
Глядя на новые рапиды, всё те же 8 ядер и кучка недоядер - интел опять очень хочет сильно затормозить многоядерность. Как раньше было, с 6 ядер тут же съехали обратно на 4 и целых 10 лет кормили что "...
К 2025 году AMD может занять до 30% серверного рынка, как считают эксперты
deinstalation
19:47
интол будет послан нахуй, как и был уже давно послан туда.
Intel может поднять цены на процессоры
LifeX
19:42
Заголовок огнище просто!
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
Каа
19:41
Чего это? В течении полугода - меня устраивает.
Стартовали предзаказы на God of War Ragnarok — в России игру оценили в эквивалент $95
Дмитрий Сайфутдинов
19:40
Интел и цены вниз прямо противоположные понятия xD
Можно ли купить геймерскую видеокарту по низкой цене – наиболее популярные игровые модели от 19 000р
Александр Тетюшин
19:39
Ну это только в фантазиях. Вот если Китайцы зайдут на рынок дешман карты по производительности идентичные то тогда возможно а то АМД и Куртка звезду поймали
Можно ли купить геймерскую видеокарту по низкой цене – наиболее популярные игровые модели от 19 000р
Серегарус
19:34
Бесплатная игра ААА-класса это оксюморон
Разработчик World of Tanks работает над бесплатной игрой класса ААА
Sergej V
19:31
Однако обширно тестировать видеокарту и публиковать результаты рано, пока необходимой информацией общественность будут снабжать специалисты Intel. дальше можно не читать.
Можно ли купить геймерскую видеокарту по низкой цене – наиболее популярные игровые модели от 19 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем