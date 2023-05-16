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Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"

Тестируем недорогой ноутбук на Core i5-1235U, сравнивая его с "большим братом" на Core i5 10400 в современных приложениях и играх.
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Введение

Всем привет! Давече хорошие знакомые попросили прикупить их чаду недорогой ноутбук для учёбы. До учебного года ещё далеко, однако необходимо было приурочить приобретение ноутбука к дню рождения абитуриента, которое в начале мая, поэтому пришлось выбирать "из того, что было". А выбирать было, я вам скажу, просто невероятно сложно, так как несмотря на в целом обеспеченных родителей, баловать дитя дорогими покупками в семье не принято, так что бюджет был озвучен сильно ограниченный — 30000 ₽.

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Признаться, по началу я даже впал в некоторое уныние и порекомендовал по возможности "поднять планку", чтобы совсем уж не издеваться над сыном, раза эдак в полтора, но всё же обещал посмотреть, что можно найти до 30000 ₽. Хорошо, впрочем, что обратились ко мне заблаговременно, так что был шанс "выцепить" что-нибудь стоящее по какой-нибудь скидке. И так и получилось. В середине апреля на Ozon был куплен 15.6" ноутбук F+ FLAPTOP I-series на Intel Core i5-1235U с 16 ГБ памяти и 1 ТБ SSD за 31000 ₽.

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Обычная стоимость сего чуда российской (китайской, конечно же) инженерной мысли болтается в районе 50000 ₽, но часто бывают неплохие скидки. У производителя есть официальный магазин на Ozon, где помимо скидок цену можно ещё немного сбить, оплатив заказ Ozon-картой. Кстати, о производителе. F+ оказался брендом «Марвел-Дистрибуции» — одного из крупнейших дистрибуторов компьютерной техники в России. Раньше под брендом F+ производили, по всей видимости, практически исключительно телефоны, на что намекает даже адрес официального сайта (fplusmobile.ru), но дошло и до ноутбуков.

Вообще говоря, у производителя есть аж целых две линейки ноутбуков: I Series на чипах Intel и R Series на чипах AMD. И по началу целился я именно во что-нибудь из второй линейки, но упомянутая скидка была уж слишком вкусной. При сопоставимой же цене ноутбуки R Series выглядят интереснее — больше металла в конструкции, сканер отпечатка пальца, двухканальный режим работы памяти. Да и чипы AMD по всем обзорам в худшем для них случае практически не уступают предложениям Intel по производительности процессорной части, при этом заметно впереди по производительности "встройке" и энергоэффективности.

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У аппаратов же I Series металлическая только верхняя крышка ноутбука, сканера отпечатка нет, режим работы памяти исключительно одноканальный, слабее графическое ядро и хуже энергоэффективность. Но, повторюсь, выбор был сделан в рамках крайне ограниченного бюджета и при наличии хорошей скидки именно на ноутбук, построенный на платформе Intel. За указанные деньги аппарат выглядит заметно лучше большинства других вариантов, доступных в настолько ограниченном бюджете — за 30000 ₽ сейчас можно позволить себе что-то уровня Core i3 или Ryzen 3 (причём, отнюдь не последних поколений), 8 ГБ памяти (и не факт, что с возможностью расширить этот объём) и 256 ГБ SSD. У нас же начинка заметно "жирнее": 10-ядерный i5-1235U (2P+8E), 16 ГБ памяти и 1 ТБ SSD. Но давайте я перестану уже размусоливать тему удачности покупки по скидке, и мы чуть ближе познакомимся с устройством.

Краткий обзор

Точный артикул модели FLTP-5i5-161024-W. Расшифровка очевидная — i5, 16 ГБ памяти и 1 ТБ SSD. В линейке есть варианты с меньшим объёмом памяти и SSD, а так же на менее производительном Core i3-1215U.

Имеем классический недорогой 15.6" ноутбук в пластиковом корпусе. Из металлического только верхняя крышка с пресловутым "шилдиком", или, точнее, надписью, нанесённой через трафарет.

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Технические характеристики

  • Экран: 15.6", 1920x1080, 60 Гц, яркость 250 Кд/м², матовое покрытие, охват NTSC 45%
  • Центральный процессор: 10-ядерный Intel Core i5-1235U (2P+8E)
  • Оперативная память: 1×16 ГБ DDR4-3200
  • Графический процессор: Intel Iris Xe Graphics (Intel UHD Graphics)
  • Накопители: 1000 ГБ M.2 PCIe SSD
  • Порт Ethernet: 1 Гбит/с
  • Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0, WI-FI 5 (802.11ac)
  • Видео-разъёмы: HDMI 1.4, USB Type-C (DP 1.4)
  • Аудио-разъёмы: 3.5 мм jack (микрофон/аудио)
  • Разъёмы USB Type-A: USB 3.2 Gen1 x2, USB 3.2 Gen2
  • Разъёмы USB Type-C: USB 3.2 Gen2    
  • 1 Мп (720p) веб-камера, microSD кард-ридер
  • Аккумулятор: Li-Pol, 48 Вт*ч
  • ОС: Windows 11 Home
  • Вес: 1.8 кг

Информационное окно HWiNFO64 несёт пару неприятных сюрпризов: одноканальный режим работы памяти и UHD Graphics вместо Iris Xe Graphics.

Что понравилось

  • В целом неплохой (для бюджетного ноутбука) дизайн. Компактный (359.5×240.0×19.5) чёрный корпус без вендорных наклеек, тонкие рамки экрана, металлическая верхняя крышка. Без изысков, но лаконично, ощущения "дешмана" нет. Вес 1.8 кг так же неплох для 15.6" ноутбука.
  • Неплохая IPS FHD-матрица. Опять же, без изысков — частота обновления 60 Гц, яркость 250 Кд/м2, цветовой охват NTSC 45%, но для обычного использования экран неплохой. Покрытие матовое, яркости мне хватало с большим запасом, углы обзоры и цветопередача меня, человека профессионально с цветом не работающего, так же устроили.
  • Неожиданно порадовали устройства ввода, причём как клавиатура, так и тачпад. У клавиатуры приятный тихий ход клавиш, неплохая гравировка, 2 уровня одноцветной (белой) подсветки и полноценный цифровой блок. Да подсветка клавиш, конечно, бюджетненькая, но всяко лучше, чем ничего. Кого-то так же может не устроить короткий левый Shift и компактные кнопки со стрелками, но я никаких неудобств по этому поводу не испытал.

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  • Тачпад тоже внезапно неплохой. Он пластиковый и небольшой, но жесты работают на удивление хорошо. Не то чтобы я в принципе пользовался тачпадами на ноутбуках, но здесь за пару дней настройки ноутбука мышь нужна была крайне редко. Конечно, тачпад в ноутбуке за 30000 — не чета макбучному, но за такие деньги многого ожидать и не стоит.
  • Неплохой набор разъёмов: 4 USB порта (3 Type-A и 1 Type-C), 1 Гбит Ethernet и microSD кард-ридер. Разъём Type-C поддерживает интерфейс Display Port, а так же зарядку (60 Вт). Мне лично оптимальнее было бы разве что немного иное распределение 4 USB портов — я бы предпочёл 2 Type-A и 2 Type-C.
  • Достаточно большие резиновые ножки (задняя длиной почти во весь корпус) эффективно предотвращают скольжение по поверхности стола.

Что не понравилось

  • Слабоватый звук. В смысле, слабоватый даже для бюджетного ноутбука. Причём как во встроенных динамиках, так и в наушниках. Я понимаю, что ждать чудес по звуку от недорого ноутбука не стоит в принципе, но здесь прям всё как-то уж слишком печально.
  • Одноканальный режим работы памяти без какой-либо возможности это ограничение обойти. Максимум можно заменить 16 ГБ планку на 32 ГБ, и всё на этом. Очень странный ход, ведь в линейке ноутбуков на Ryzen двухканальный режим реализован, а здесь почему-то нет. Сам то Core i5-1235U двухканальный режим работы памяти, конечно, поддерживает, но в обозреваемом ноутбуке реализован исключительно одноканальный режим.
  • Мало того, что одноканальный режим работы памяти снижает скоростные показатели этой самой памяти, так он ещё и "душит" и без того не самую мощную "встройку". Нюанс в том, что Iris Xe Graphics при использовании одноканального режима работы памяти настолько сильно теряет в производительности (около 1/3), что Intel уже на уровне драйвера рапортует, что "встройка" у нас UHD Graphics, а никакой не Iris Xe. Вот, например, сравнение полноценной Iris Xe и Iris Xe "задушенной" одноканальным режимом работы памяти на Core i7-1165G7. Да, процессор в обзоре 11-ого поколения, но суть таже. Кстати, обратите внимание, что ноутбук слева, память в котором работает в одноканальном режиме, даже лишён стикера Iris Xe! Intel действительно запрещает использовать брендинг Iris Xe в случае, если система не работает в двухканальном режиме.


  • Старомодное комплектное зарядное устройство под проприетарный разъём с не вызывающим доверия штекером. Я бы предпочёл, конечно, зарядное устройство Type-C, раз уж зарядка через этот порт поддерживается. И заодно пожертвовал бы, как уже говорил выше, одним из трёх разъёмов Type-A в пользу второго Type-C, чтобы можно было без всяких разветвителей и хабов одновременно заряжать ноутбук через один Type-C и пользоваться каким-то периферийным устройством через другой.

Плюсом ко всему (по очевидным причинам) остаются вопросы о долговечности устройства, об уровне его поддержки производителем, а так же о гарантийном и постгарантийном обслуживании. Бренд, ясное дело, не именитый (как производитель ноутбуков уж точно), так что скупой тут запросто может заплатить дважды. А может и не заплатить. Аппаратная начинка ноутбука в этом плане тоже многих может насторажить. И оперативная память, и SSD здесь стоят от китайского производителя Longsys. Понятно, что это один из крупнейших китайских OEM- и ODM-производителей флеш-накопителей и не только, да и на рынке уже третий десяток, но всё же. 

Снимать нижнюю крышку чужого устройства я не решился, так что маркировок чипов не скажу. По памяти программы лишь рапортуют, что она на чипах Micron, а вот у SSD ни контроллер, ни чипы ни одна утилита от vlo не распознала. Так что здесь могу лишь привести результаты бенчмарков скоростных характеристик.

Тесты производительности

В общем за вычетом одноканального режима работы памяти в плане потребительских характеристик ноутбук сюрпризов не приносит. Мне, впрочем, было интереснее всего посмотреть, насколько хорошо или плохо современный бюджетный ноутбук покажет себя в современном программном обеспечении. В особенности на фоне недорого "большого брата", коим у нас побудет, за неимением на руках ничего лучшего, ПК на Core i5-10400 с двумя 8 ГБ планками DDR4-3200 (16-20-20-40) памяти и 500 ГБ SSD M.2 накопителем WD Blue SN550. Выглядит, будто сравниваем несравнимое, но это лишь отчасти. Идея, собственно, в том, чтобы посмотреть, насколько современный недорогой ноутбук будет хуже/лучше недорого настольного ПК, на замену которому он берётся. Да, интереснее было бы сравнить с ПК на актуальном поколении процессоров, скажем, с i3-12100/i5-12400, но этих процессоров у меня нет, так что "чем богаты".

Синтетические тесты

Начнём по старой-доброй традиции с тестов скоростных характеристик памяти в AIDA64.

Ноутбучная память да ещё и в одноканальном режиме ожидаемо вообще не рядом даже в сравнении с отнюдь не самой быстрой десктопной DDR4-памятью. К сожалению, на этом ноутбуке проверить влияние режима работы памяти не возможно, так как двухканальный режим не доступен в принципе.

Geekbench 6 демонстрирует достаточно интересную картину — по одноядерной производительности i5-1235U заметно впереди, а по многоядерной лишь немного уступает i5-10400. В тестах вычислительных способностей GPU Iris Xe Graphics, даже будучи задушенным одноканальным режимом работы памяти, более чем в 2 раза обходит "старушку" UHD 630. Основываясь на этих результатах мы можем предположить картину в реальном ПО — там, где в первую очередь важна одноядерная производительность, i5-1235U должен составить неплохую конкуренцию i5-10400, там же, где важна многоядерная производительность, уже i5-10400 обязан быть впереди. В хоть сколь-нибудь актуальных играх производительность с огромной долей вероятности упрётся в GPU, который у i5-1235U заметно мощнее, так что здесь мобильный чип опять же должен выходить вперёд. А теперь давайте посмотрим, как это всё выглядит в реальности.

Профессиональное ПО

С рендерингом в Cinebench R23 i5-10400 справляется ожидаемо лучше. Причём, заметно лучше, чем было предсказано Geekbench 6. В реальной многопоточной нагрузке мобильные энергоэффективные ядра заметно спасовали перед производительными десктопными, пускай и одного из прошлых поколений.

В Photoshop важна в первую очередь одноядерная производительность, так что здесь i5-1235U впереди, пускай и немного. Ну а победой в Premiere Pro 2022 мобильный чип обязан в первую очередь значительно более мощной графике.

Более быстрый GPU позволяет i5-1235U обойти i5-10400 и в продуктах Autodesk — 3ds Max и Maya.

А вот в задачах архивации данных, рендеринга, видео-кодирования и численных расчётах i5-10400, напротив, заметно впереди. В реальной многопоточной нагрузке мобильные энергоэффективные ядра вновь спасовали перед производительными десктопными.

Со сборкой Blender из исходных кодов i5-10400 также справился быстрее — мобильные энергоэффективные ядра снова не дотянули до уровня производительных десктопных.

Игры

В играх даже в HD-разрешении на минимальных настройках качества мы ожидаемо упёрлись в производительность GPU, и здесь Iris Xe Graphics даже будучи задушенным одноканальным режимом работы памяти, действительно не оставляет старенькой UHD 630 никаких шансов. Единственно исключение — GTA V, где, по всей видимости, Iris Xe не хватает производительности CPU, чтобы как следует "раскрыться" на фоне UHD 630.

Выводы

В целом имеем хорошо сбитый бюджетный ноутбук, который удалось урвать по неплохой скидке. За вложенные (накругло) 30000 ₽ у нас на руках крепкий рабочий аппарат, который не пасует перед профессиональным ПО, рассчитанным на многопоточную нагрузку. Да, 10-ядерный 12-поточный мобильный чип заметно отстал в большинстве профессиональных программ от 6-ядерного 12-поточного i5-10400, но всё равно показал неплохую для мобильного процессора производительность. А за счёт более высокой одноядерной производительности и более мощной "встройки", пускай и "придушенной" одноканальным режимом работы памяти, мобильный компьютер выступил на равных с настольным чипов в продуктах Adobe и заметно обошёл "большого брата" в продуктах Autodesk и играх. Единственный неприятный осадок оставил одноканальный режим работы памяти, смысл которого от меня, честно говоря, ускользает. И, конечно, привлекательность устройства при его обычной стоимости в районе 50000 ₽ заметно падает, так что я бы рекомендовал следить за скидками в том же официальном магазине бренда на Oзоне. 

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