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Введение

В комментариях к недавно вышедшей заметке "Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя" было озвучено несколько претензий к проведённому тестированию, которые сегодня постараемся устранить.

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Мы затронем два следующих важных момента:

Предыдущее тестирование проводилось с использованием DDR4-3200 памяти для Core i3-10100, что несколько выше по частоте стандартной для указанного процессора DDR4-2666. Использование более быстрой памяти могло дать Core i3 некоторое дополнительное незаслуженное преимущество. Так же не было изучено влияние технологии виртуальной многопоточности Hyper-Threading (HT) на результаты. А ведь Core 2 Duo/Quad были чуть ли не последними процессорами Intel, лишёнными HT исключительно по архитектурным соображениям.

С отключением HT всё понятно — заходим в UEFI, отключаем, тестируем. А вот с памятью ситуация чуть сложнее, так как используемый кит PVB48G320C6K имеет базовую частоту 2133 МГц, а нам надо 2666. Было решено не отдавать тайминги "на откуп" материнской плате, а на скорую руку "разогнать" память до 2666 МГц, попросту используя тайминги из таблицы для простого разгона памяти от Anta777 (03112020).

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Ручной "разгон" памяти DDR4-2666 CL14.

В качестве входных данных для таблицы использовались параметры единственного XMP-профиля используемого кита памяти: частота 3200, tCL = 16, tRCD = 20. Было решено не "ужимать" тайминги, чтобы не создавать существенной разницы между полученным таким образом режимом DDR4-2666 CL14 и ранее использованным XMP-профилем DDR4-3200 CL16. Вот и давайте посмотрим, что же получилось.

Тестирование: синтетические и комплексные тесты

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AIDA64 Memory Bandwidth & Latency

По пропускной способности DDR4-3200 CL16 действительно немного впереди DDR4-2666 CL14 при практически идентичной латентности. Вопрос лишь в том, будет ли толк от такого преимущества в приложениях и играх? HT на скоростные показатели памяти ожидаемо не влияет.

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Geekbench 5



И уже в Geekbench 5 начинаем получать отчасти ожидаемые ответы на поставленные вопросы — никакого заметного преимущества от использования DDR4-3200 CL16 в сравнении с DDR4-2666 CL14 памятью система с Core i3-10100 не получила. А отключение HT повлияло исключительно на многопоточную производительность, которая упала на 12%. Но то "синтетика", а как дело обстоит в реальных приложениях и играх?

PCMark 10

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В комплексном тесте PCMark 10 единственная существенная разница наблюдается в тестах профессионального ПО для создания контента (Digital Content Creation, DCC) — здесь отключение HT снижает показатели Core i3-10100 на 5%. А какую память использовать — DDR4-3200 CL16 или DDR4-2666 CL14 — без разницы.

Тестирование: профессиональное ПО

Cinebench R23

Photoshop 2020

Premiere Pro 2022





Visual Studio 2022

7-Zip 22

Blender 3.3

HandBrake 1.5

NAMD 2

Python 3.9

По группе профессионального ПО без труда заметна разница от HT практически везде за исключением Photoshop. В среднем отключение HT снижает показатели Core i3-10100 на 18%. А вот разницы в производительности с DDR4-3200 CL16 памятью в сравнении с DDR4-2666 CL14 практически нет.

Тестирование: игры

Grand Theft Auto V (2015, RAGE, DirectX 11)

Sid Meier's Civilization VI (2016, собственный, DirectX 12)

Shadow of the Tomb Raider (2018, Foundation, DirectX 12)

Hitman 2 (2018, Glacier 2, DirectX 12)

Metro Exodus (2019, 4A Engine, DirectX 12)

Total War: Three Kingdoms (2019, TW Engine 3, DirectX 11)

Borderlands 3 (2019, Unreal Engine 4, DirectX 12)

F1 2020 (2020, EGO, DirectX 12)

Среднегеометрические результаты

Как и было сказано в выводах к предыдущей заметке, отныне ограничимся исключительно HD-разрешением и там, где есть выбор, 12-ой версией DirectX.

Результаты в индивидуальных игровых проектах обсуждать особого смысла нет, так как они в целом идентичны. Так что обсудим "общую по больнице" картину.

Отключение HT у Core i3-10100 понизило средний FPS на 5–7%, а минимальный — ровно вдвое больше, на 10–14% . Заметно, конечно, но не катастрофа. Да, игры не самые "свежие", так что 4 современных ядер им "за глаза".

. Заметно, конечно, но не катастрофа. Да, игры не самые "свежие", так что 4 современных ядер им "за глаза". Использование DDR4-2666 CL14 памяти с Core i3-10100 практически не оказывает влияние на игровую производительность в сравнении с DDR4-3200 CL16 памятью.

Заключение и выводы

Отключение HT действительно заметно снижает скоростные показатели Core i3-10100 — на 18% в профессиональном ПО и чуть меньше в играх. Как факультативное исследование — почему бы и нет, но для основной задачи сравнения производительности процессоров разных поколений считаю отключение HT для якобы честного сравнения некорректным. Поддержка HT — это такое же микроархитектурное улучшение, как и большее количество исполнительных устройств или больший объём кэш-памяти. На поддержку виртуальной многопоточности точно так же тратится транзисторный бюджет, пускай и не в столь большом количестве. Так что выключать HT в Core i3-10100 просто потому, что в Core 2 Quad его не было — как по мне, странная затея. В любом случае, кардинально HT ничего не меняет. От использования DDR4-3200 CL16 памяти Core i3-10100 никакого преимущества вообще не получил — показатели с DDR4-2666 CL14 памятью практически идентичны. В очередной раз убеждаюсь, что инженеры Intel не зря едят свой хлеб — в реальных приложениях и играх Core i3-10100 более чем достаточно DDR4-2666 памяти. Да, тайминги у DDR4-2666 здесь были чуть лучше, чем в XMP-профиле DDR4-3200, но такую простенькую оптимизацию таймингов можно сделать практически на любой материнской плате. К тому же, я сделал тесты ещё и для варианта DDR4-3200 CL16 памяти с аналогичным образом настроенными вручную таймингами, и разница с XMP-профилем DDR4-3200 оказалась совсем незначительной. Да и основной посыл не в этом, а в том, что XMP-профиль DDR4-3200 не дал никакого преимущества Core i3-10100, так как производительность оказалась практический равной таковой с наспех настроенной DDR4-2666 памятью.

По итогу все выводы в прошлой статье считаю верными, и за сим на сегодня прощаюсь.