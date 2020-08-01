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Вынужденная обновка МФУ: взгляд на Canon TS9551C в негативе и позитиве

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Постараюсь рассказать о Canon TS9551C лишь то, чего вы не найдете в обзорах данной (или аналогичной TS9540) модели эстетствующими гуманитариями, и что важно учитывать, если вы собрались купить такой МФУ для себя. Итак… 

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Негатив

Достав принтер из коробки и установив его на «рабочее место», я слегка опешил от качества сборки: точность подгонки деталей корпуса была на уровне «так-сяк, наперекосяк». Возможно, на аналогичной черной модели МФУ Canon TS9540 это и не так заметно, но у белой модели такой недостаток вот прямо бросается в глаза, поскольку темные щели (переменной/разной ширины) между элементами белого корпуса очень хорошо видны. 

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Внешний вид МФУ

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«И так сойдет!» (С)

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Лирическое отступление. У меня есть японский детский механический граммофон 1973 года выпуска. За десятки лет механика в нем не сломалась и исправно работает до сих пор, а качество подгонки деталей корпуса - как у строителей древних пирамид - между разными блоками невозможно вставить лезвие ножа. И вот спустя 40 лет технического прогресса… Удивительно видеть такую удручающую деградацию качества японской техники (китайской уже сборки, правда, граммофон – чистый «японец»). Ну серьезно, эстетически на фоне видавшего виды граммофона новый МФУ выглядит как нелепое одоробло. 

Результат наплевательского отношения к качеству сборки не заставил себя ждать: при попытке выдвинуть задний лоток принтера его заклинило. При этом мне показалось, потяни я чуть резче и сильнее – вообще мог отломать пластиковую деталь. Как оказалось, задний лоток, при необходимости печатать на А3 формат или на фотобумаге, нужно выдвигать очень нежно, удерживая двумя руками оба карая лотка. Если по привычке пытаться выдвигать лоток одной рукой взявшись посередине – велика вероятность, что лоток перекосит и заклинит. При этом конструкция заднего лотка кажется мне хрупкой, и если вы хоть изредка посещаете спортзал, старайтесь ничего ненароком от МФУ не оторвать.

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При первом включения МФУ… в глаза больно ударил яркий белый свет диода. Ослепительный индикатор работы тут же был заклеен белой изолентой, чтобы уберечь глаза. Зачем нужно было тулить на переднюю панель, рядом с экраном, такой яркий диод? Или это функция ночника?

Под кусочком белой изоленты светодиодный индикатор над кнопкой

включения уже не «выжигает» глаза.  

Теперь заморочки. Даже когда принтер выключен, он «просекает» что вы добавили в нижний лоток бумагу и задает ненужные вопросы, отвлекая пользователя на абсолютно ненужные лишние действия. Зачем постоянно спрашивать об этом , если ничего, кроме листов формата А4, мы в нижний лоток не кладем?

Мне только спросить…

И еще о грустном. Если не приподнять переднюю панель МФУ (а делается это вручную), невозможно напечатать даже 1-2 страницы при выдвинутом приемном лотке. 

А вот и хенд мейд!

То есть, каждая процедура старта печати требует «личного присутствия» и «ручной работы» с МФУ. Это чё за «хенд мейд» такой? А вот Canon MG7140 не просто умел просыпаться из выключенного состояния, но и сам умел открывать приемный лоток при поступлении задания на печать (правда с большим шумом, но все же). 

Вы можете возразить, мол можно постоянно держать переднюю панель приоткрытой – и нет проблем. Оно то так, но приоткрытая панель быстро собирает на экран пыль, да и смотрится МФУ с приоткрытой панелью не очень эстетично. Ну, как машина с открытым капотом. Потому и приемный лоток при выключении принтера мы задвигаем, и панель прикрываем.

Позитив

А можно ли найти в Canon TS9551C что-то хорошее? Да.

Во-первых, на белом пластике корпуса Canon TS9551C практически не видны пылинки и отпечатки пальцев, в отличие от глянцевого черного корпуса MG7140. Просто небо и земля.

Включенный МФУ готов к печати

Во-вторых, МФУ осуществляет автоматическую калибровку печатающей головки (ПГ) используя обычную бумагу, а не специальный лист, как его предшественник. Калибрует хорошо, по крайней мере пока. Тому же MG7140 по прошествии 4 лет никакая калибровка уже просто не помогала достичь надлежащей аккуратности при печати, хотя МФУ отпечатал суммарно всего лишь чуть более 5 тыс. листов на две ПГ. Кстати, его предшественник, Epson RX610, осилил намного большую нагрузку (да и задач у него было поболее – бывало, строчил свыше 600 страниц в день). Может он и до сих пор бы печатал, но я случайно залил его электронику чернилами из СНПЧ. Жаль, таких качественных и выносливых «печатников» как RX610 теперь не делают. Сразу после RX610 я прикупил было Epson ХР-600, но быстро продал этот шлак и приобрел MG7140, так как зернистое качество цветной печати у ХР-600 (даже на фотобумаге Epson) совершенно не выдерживало критики даже при моих относительно скромных запросах. 

Увы, без ложки дегтя не обошлось: калибровка у TS9551C очень сильно сбивается при тривиальной смене картриджей/заправке чернил. И МФУ банально не может аккуратно распечатать текстовый документ, выдавая "кривые" строки и таблицы со смещением. В итоге, каждый раз после замены чернил, ПГ необходимо калибровать заново – а это расход времени, бумаги, чернил, ресурса принтера и т.д. Модель MG7140 была в этом плане более «стойкой».

В-третьих, TS9551C печатает столь же быстро, но гораздо тише чем MG7140. Я даже не стал активировать у нового МФУ бесшумный режим. Правда, по субъективным ощущениям, на сушку страниц при двухсторонней печати новая модель тратит больше времени, чем ее предшественник, даже если ползунок соответствующей регулировки сдвинут на минимальную задержку. А еще TS9551C прямо в процессе печати страницы может ненадолго приостанавливаться на какие-то сервисные операции, чего за MG7140 я ни разу не замечал. 

В-четвертых, качество печати у TS9551C (после калибровки) – выше всяких похвал. Тут без замечаний. И текст, и изображения,  все великолепно. Текст печатается пигментом, поэтому отпечатки устойчивы к влаге и прикосновениям влажных рук. Когда печатаете акты выполнения работ или договора ремонта, в которые заказчики «на местах» едва ли не селедку заворачивают – это имеет значение. Ну и домашняя печать – раскраски, школьные рефераты, фото, домашние задания в связи с карантином, картинки на термобумаге для переноса на футболки и т.д.- дается принтеру на отлично, везде качество изображения более чем удовлетворительное. Включая печать «не родными» чернилами. Очень важный плюс TS9551C – возможность печати формата А3, чего MG7140 не мог, а запросы такие от детей/школы поступали. В целом цветная печать визуально не уступает качеству печати на 6-цветнике MG7140 (у TS9551C лишь 5 цветов), за исключением, пожалуй, печати фото и изображений в оттенках серого – тут получается «грубее» по тонкой передаче полутонов. Но это если есть с чем сравнивать. А если не с чем – то печать отменная.

Пятое, очень важное именно для меня преимущество TS9551C, это наличие протяжного сканера с автоподатчиком оригиналов. Теперь, чтобы сосканировать в электронный вид подписанный договор или акт выполненных работ, не нужно вручную морочиться с каждой страницей в отдельности: всунул стопку страниц в автоподатчик, и получил готовый pdf на выходе. Единственное, для документов, которые были скреплены степлером или скоросшивателем, нужно проследить, чтобы странички не сцеплялись друг с другом (обычно, странички в стопке достаточно слегка пошевелить, сдвинув относительно друг друга), иначе в сканер их может втянуть по две. Пару раз такое бывало. Один раз протяжный сканер даже зажевал лист в гармошку, я так и не понял почему – изначально это был обычный ровный лист А4, без изгибов, отверстий и дефектов. К счастью, больше «зажевывание» не повторялось. У протяжного сканера доступна опция двухстороннего сканирования, правда с переворотом стопки страниц вручную. Такой сканер здорово экономит время, ну и плюс дает на выходе документы гораздо более четкие и аккуратные (без артефактов и цветных или геометрических искажений), чем громоздкий корпоративный МФУ в нашем офисе. 

Протяжный сканер с автоподатчиком

 

Расход чернил в процессе эксплуатации МФУ примерно такой: 

Когда чернила заканчиваются, традиционно для Canon слежение за уровнем чернил по желанию пользователя можно отключить, удерживая кнопку «Отмена» (тут она сенсорная на экране, но сути это не меняет). 

После этого можно повторно заправлять картриджи и печатать себе в удовольствие. Лично я заправляю оригинальные стартовые картриджи Canon шприцами с тонкими иглами прямо в поролоновый наполнитель картриджа, чтобы не дырявить сами картриджи и не нарушать системы выравнивания давления. Таким образом, например, в PGBK картридж удается заправить 6-7 мл чернил, чего хватает для печати не менее нескольких сотен страниц текста. Увы, оригинальные картриджи непрозрачные, и за их наполненностью нужно внимательно следить.   

Итого

Что полезного я потерял, отказавшись от MG7140:

1. Возможность автоматического старта печати без вмешательства человека после отправки задания на печать, в т.ч. при выключенном МФУ;

2. Великолепная печать в оттенках серого. 

Что полезного я приобрел с TS9551C:

1. Печать формата А3;

2. Протяжный сканер для автоматического сканирования многостраничных документов. 

 

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