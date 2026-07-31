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crazycat21
СМИ: Tesla рассматривает возможность продажи своего подразделения в Китае в перед слиянием со SpaceX
Сам Илон Маск назвал такую информацию «фейковыми новостями».
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Компания Tesla Inc. рассматривает возможность выделения своего китайского подразделения, чтобы подготовить почву для возможного слияния со SpaceX. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на публикацию американской газеты Wall Street Journal. 

Вывеска на предприятии Tesla в Шанхае. Фото: Qilai Shen/Bloomberg

Один из информированных источников газеты заявил, что руководителям компании Tesla было указано подготовиться к такому шагу. По словам другого источника, знакомого с ситуацией, советники Tesla обсуждали варианты, включая выделение, продажу или даже закрытие подразделения в Китае.

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Миллиардер Илон Маск (Elon Reeve Musk), генеральный директор Tesla, заявил в сообщении в социальной сети, что такая информация является «фейковыми новостями». Представитель компании в Китае – о «ложной информации».

Однако разделение операций Tesla, затрагивающее в том числе ключевой завод Шанхае, на котором производится более половины мирового объема продукции автопроизводителя, стало бы необходимым шагом перед слиянием. Причина в том, что компания SpaceX выступает в качестве крупного американского оборонного подрядчика. Кроме того, она играет критически важную роль в лунной программе NASA. 

Но разделение стало бы сложным мероприятием. Автомобильный завод компании в Шанхае глубоко интегрирован в обширную цепочку поставок электромобилей в Китае и позволил Tesla снизить затраты, расширить производственные мощности и поставлять автомобили на рынки по всему миру. Китайский рынок также остается крупнейшим для Tesla за пределами Штатов по объёму выручки. Так же Китай стал одним из важнейших мировых центров борьбы за электромобили, аккумуляторы и технологии автономного вождения.

Отмечено, что зависимость компании от промышленного производства распространяется не только на электромобили. У компании Tesla в Китае есть завод по производству аккумуляторных батарей. Он также расположен в Шанхае. Это высокорентабельное производство. Его продукция поставляется в Европу, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и на Ближний Восток. Аналогичная ситуация с разработкой и производством оборудования следующего поколения. Несмотря на то, что модели искусственного интеллекта для роботакси Tesla и человекоподобных роботов Optimus разрабатываются непосредственно в США, само физическое оборудование сильно зависит от экосистемы высокоточного производства КНР.

Кроме того, любая попытка выделить китайское подразделение компании Tesla в самостоятельную структуру столкнётся с различными нормативными препятствиями. Сделка потребует одобрения нескольких регулирующих органов и может включать переговоры о лицензиях на производство, земельных соглашениях, отношениях с поставщиками, обязательствах по трудоустройству и регулировании данных. Продажа подразделения потенциально может вызвать недовольство китайских чиновников, которые выдали компанию разрешение на строительство завода в Шанхае.

Компания Tesla стала первым производителей автомобилей, который стал работать в Китае без создания совместного предприятия с местным брендом, что является исключением из правил, которое недоступно, к примеру, Volkswagen или General Motors. В результате Tesla смогла закрепиться на крупнейшем автомобильном рынке в мире, в то как конкуренты (VW и BMW) продолжают испытывать трудности.

С момента выхода SpaceX на биржу слухи о возможном слиянии двух компаний участились. Сам Илон Маск связывает будущее Tesla с совершенствованием технологий автономного вождения, расширением зарождающегося бизнеса по заказу роботакси, запуском беспилотного Cybercab и внедрением человекоподобного робота Optimus.

Как сообщает Bloomberg, в ходе телефонной конференции по итогам финансового года Маск, который ранее говорил о «конвергенции» своих компаний, признал растущее совпадение их деятельности, но заявил, что не может обсуждать слияние Tesla.

Издание Nikkei Asia ранее сообщило, что SpaceX принимает агрессивные меры для обеспечения отсутствия китайского влияния на свою деятельность или цепочки поставок, чтобы защитить производство технологий, критически важных для национальной безопасности США. Это рассматривается в качестве одного из признаков того, что Илон Маск стремится разорвать связи с Китаем.

#новости #китай #электромобили #tesla #илон маск #spacex #производство #кнр #elon reeve musk
Источник: bloomberg.com
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