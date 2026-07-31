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crazycat21
DeepSeek представила публичную бета-версию API для своей флагманской модели ИИ
Официальный релиз нового продукта состоится позже.
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Китайская компания DeepSeek выпустила публичную бета-версию интерфейса прикладного программирования (API) для своей флагманской модели искусственного интеллекта V4 Flash, рекламируя достижения в области агентных возможностей. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Raul Ariano/Bloomberg

В сообщении компании говорится, что в новом продукте были значительно расширены возможности агентов. Результаты тестирования V4 Flash значительно превзошли показатели версии V4-Pro-Preview. API-интерфейсы позволяют различным программным приложениям взаимодействовать друг с другом.

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В апреле этого года технологический стартап представил предварительные версии серий моделей V4 Flash и V4 Pro. В ходе презентации разработчик заявил об их высочайшей производительности в тестах на программирование и значительных улучшениях в задачах логического мышления и работы с агентами.

Согласно информации компании, официальный релиз нового продукта состоится в ближайшее время.

Таким образом, китайские компании продолжают своё участие в глобальной гонке искусственного интеллекта. С учётом современных геополитических реалий это неудивительно. Технологическое противостояние между Вашингтоном и Пекином перешло на очередной виток. Кто окажется в нём победителем? Интересный вопрос интересный, который пока не имеет ответа. Однако стоит учитывать, что китайские стартапы в области ИИ получают активную поддержку со стороны официального Пекина. Более того, власти КНР официально признали недорогие передовые модели искусственного интеллекта стратегическим активом страны.

#новости #китай #технологии #искусственный интеллект #deepseek #v4 flash #v4-pro-preview
Источник: bloomberg.com
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