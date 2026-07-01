Вероятно, эти устройства представляют какую-то «угрозу» национальной безопасности Штатов.

Последствия введенного Вашингтоном нового запрета на импорт зарубежных роботов, судя по всему, затронут многие американские семьи, поскольку под угрозой запрета оказались китайские «умные» пылесосы, занимающие доминирующее положение на рынке.

Посетители ежегодной выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе у стенда компании Dreame наблюдают за тем, как робот Cyber X поднимается и спускается по лестнице, январь 2026 года. Фото: AFP

Федеральная комиссия по связи США (FCC) внесла «высокотехнологичные роботизированные устройства» иностранного производства в список оборудования, которое представляет угрозу национальной безопасности (Covered List). Таким образом новые модели от китайских производителей могут не получить разрешение на эксплуатацию, необходимое для их ввоза в Соединённые Штаты и продажи на американском рынке.

реклама

Хотя первоначально власти США уделяли основное внимание человекоподобным роботам и четвероногим роботизированным устройством типа, введенный запрет на импорт распространяется на широкий спектр устройств весом более двух килограммов, способных перемещаться, обходить препятствия и подключаться к сети (в том числе на зарядные станции). В случае с человекоподобными и четвероногими роботами, Федеральная комиссия по связи ссылалась на уязвимости в цепочках поставок и угрозы кибербезопасности.

Под действие новых ограничений, по всей видимости, попадает множество видов бытовой техники, включая роботы-пылесосы, газонокосилки, а также роботы для мытья окон и чистки бассейнов. По данным американского технологического издания The Verge, представитель регулирующего ведомства США подтвердил, что данные ограничения касаются и «умных» пылесосов.

Новые заградительные меры Вашингтона непосредственно затрагивают китайских производителей, занимающих доминирующее положение в мировом секторе систем домашней автоматизации. По данным исследовательской компании IDC, на долю китайских брендов Roborock, Ecovacs, Dreame, Xiaomi и Narwal Robotics в совокупности пришлось 68% мирового рынка роботов-пылесосов. В прошлом году рост объема мировых поставок составил 17% в годовом исчислении, достигнув 24,1 миллиона устройств.