Компании из КНР продолжают свою экспансию на автомобильный рынок Евросоюза.

В июне китайские автопроизводители заняли более трети рынка новых подключаемых гибридных автомобилей в странах Европы, поскольку они продвигают эти модели на фоне возможного введения пошлин. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник фото: Bloomberg

Согласно информации аналитической платформы Dataforce, в июне китайские производители, включая BYD и Chery заняли рекордную долю в 34% на рынке поставок подключаемых гибридных автомобилей. При этом рост зафиксирован на фоне того, что доля полностью электрических автомобилей и гибридов без возможности подзарядки от сети на рынке Китая осталась примерно на том же уровне.

реклама

Как отметил Джулиан Литцингер, эксперт Dataforce, китайские компании наращивают продажи подключаемых гибридов в преддверии возможного введения Евросоюзом дополнительных пошлин на эти типы авто. В настоящее время высокими ввозными пошлинами облагаются только с полностью электрические автомобили, произведенные в КНР. Однако, как сообщает немецкая газета Handelsblatt, в скором времени пошлины могут быть введены и на гибриды с возможностью подзарядки от сети. Официальный Брюссель пока не сообщил, планирует ли он вводить дополнительные тарифы.

По мнению Литцингера, компании из Китая делают ставку на то, что к моменту введения пошлин их проникновение на местный рынок и интеграция с дилерской сетью будут слишком глубокими, чтобы Евросоюз мог что-то предпринять без значительных экономических потрясений. Тарифы ЕС – это мера против субсидирования, направленная на защиту местного автопрома.

В то время как многие европейские производители в последние годы сосредоточились на полностью электрических моделях из-за ужесточения экологических норм, их конкуренты из Китая продолжают расширять границы гибридных технологий. Многие из этих моделей завоевали сердца потребителей в Европе. Речь о тех автомобилистах, которые ещё могут опасаются перехода на полностью электрические авто из-за недостаточно развитой инфраструктуры зарядных станций и высоких цен.

Как отмечает Bloomberg, европейские автопроизводители, такие как Volkswagen, изо всех сил пытаются противостоять росту продаж китайских компаний. Помимо потери доли рынка в Китае в пользу местных брендов, предлагающих новейшие технологии по более низким ценам, они также борются за привлечение потребителей новыми моделями на рынке Европы.