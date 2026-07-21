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crazycat21
Boeing заявила, что самолёт нового поколения появится к концу следующего десятилетия
В компании считают, что мировой рынок пока ещё не готов к появлению новой модели.
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Американская аэрокосмическая корпорация Boeing. прогнозирует, что ей потребуется время до конца следующего десятилетия, чтобы вывести на рынок свой узкофюзеляжный самолет нового поколения. Причина в том, что компания только восстанавливает своё финансовое положение для масштабных инвестиций в новый проект, а клиенты по-прежнему покупают её имеющуюся модель 737. Об этом сообщает Bloomberg.

Сборка самолетов Boeing 737 MAX. Фото: Jennifer Buchanan/Pool/AFP via Getty Images

Келли Ортберг, генеральный директор Boeing, в своём интервью на авиасалоне в Фарнборо заявил, что компания пока финансово не готова к запуску нового самолёта, а спрос на него со стороны игроков рынка авиаперевозок пока не сформировался.

«Рынок еще не совсем готов к новому самолёту. Клиенты говорят нам: давайте сосредоточимся на существующем продукте», – сказал он.

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Глава Boeing также заявил, что компании потребуется «еще пара лет», чтобы нарастить производство существующих самолётов 737. Это поможет ей улучшить финансовое положение и сократить часть долга.

Он добавил, что корпорация готова к запуску новой модели после того, как этому будет готов рынок. С его слов, появление нового самолёта может состоятся «примерно» к концу десятилетия. Вероятно, речь всё же идёт именно о следующем десятилетии. Разработка нового современного нового лайнера на Западе занимает не один год, а пока о каком-то движении в данном направлении со стороны Boeing ничего не слышно [прим.].

Согласно хронологии событий, представленной Ортбергом, компания Boeing придерживается консервативного подхода к выводу на рынок преемника модели 737, что является ключевым решением для производителя, поскольку именно этот самолёт приносит компании основную часть прибыли. Решение о сроках и используемых технологиях находится под пристальным вниманием инвесторов и клиентов, учитывая, что Boeing и европейский концерн Airbus являются участниками жёсткой дуополии на мировом рынке гражданской авиации.

Как отмечает Bloomberg, компания Airbus более оптимистична в прогнозах относительно своей новой модели. Разработка новой версии A320 может стартовать уже в начале 2030-х годов. Семейства 737 и A320 являются наиболее распространенными категориями самолётов на мировом рынке пассажирских авиаперевозок и составляют наибольшую долю в портфелях заказов обеих компаний.

Агентство справедливо подчёркивает, что ключевое значение имеет правильный выбор времени. Если новая  модель выйдет на рынок слишком рано, некоторые технологии могут оказаться недостаточно развитыми. Кроме того, покупатели могут отказаться от уже имеющихся моделей, которые всё ещё хорошо продаются. А если слишком затянуть с запуском нового продукта, то можно уступить конкуренту.

#новости #авиация #самолеты #boeing #airbus #авиаперевозки #boeing 737 max #a320
Источник: bloomberg.com
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