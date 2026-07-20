С его слов, на это потребуется около месяца.

Президент США Дональд Трамп заявил, что самолёт Boeing 747-8, подаренный Катаром и используемый в качестве временного президентского самолета Air Force One, будет оснащён дополнительными средствами безопасности позднее в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп выступает перед новым Air Force One, 19 июня 2026 года. Фото: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

Такое заявление, по всей видимости, свидетельствует о том, что модернизированный лайнер, который глава государства стал использовать в качестве президентского борта в начале июля, может не обладать некоторыми средствами защиты и возможностями своего предшественника.

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«У него большой потенциал, но, насколько я понимаю, примерно через месяц его отправят на проверку на максимальную мощность. Его доведут до максимальной мощности. На это потребуется около месяца», – заявил Трамп журналистам.

Bloomberg отмечает, что Трамп вызвал недоумение, когда при возвращении с саммита НАТО в Турции поднялся на борт «устаревшего самолета» Air Force One, чтобы затем вылететь в Великобританию. Это при том, что в Анкару президент США прилетел на новом самолете Air Force One, Boeing 747-8, подаренном Катаром. Однако затем этот борт был отправлен на авиабазу Милденхолл в Великобритании.

После прибытия на британскую базу на старом Air Force One Трамп вышел из самолёта, поприветствовал американских военнослужащих, после чего пересел в самолёт, подаренный Катаром, для дальнейшего перелёта в Вашингтон.

Bloomberg отмечает, что администрация Трампа крайне негативно отреагировала на потенциальные недостатки нового самолета Air Force One.

Подаренный Катаром самолет предназначен для временного использования в качестве президентского самолета Air Force One до тех пор, пока не будут готовы к вводу в эксплуатацию самолеты нового поколения.

Касательно пересадки в Великобритании, то Трамп написал в социальной сети, что новый борт президента был отправлен на базу ВВС Милденхолл по просьбе личного состава базы. То есть фактически для того, чтобы военные могли просто посмотреть на него. Трамп так и написал, что сделано это было «по просьбе всей базы».

«Мы только что приземлились и встретили наш новый президентский самолет Air Force One, который был ранее отправлен на базу ВВС Милденхолл, чтобы мы могли показать его замечательным военнослужащим по просьбе всей базы», – написал Трамп в социальных сетях после смены самолётов.

Как будто у военнослужащих США, размещённых в Великобритании, нет других насущных проблем, кроме как разглядывать президентский самолёт. Тем более, что он визуально ничем не отличается от серийного пассажирского Boeing 747-8 кроме ливреи.

Вероятно, что всё же отбытие из Турции на борту старого Air Force One было осуществлено по требованию Секретной службы, а не из желания показать новый самолёт военным.