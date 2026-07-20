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crazycat21
Цены на нефть марки Brent выросли на 3% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке
При этом запасы сырья находятся на самом низком уровне за последние пять лет
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В первый рабочий день недели мировые цены на нефть увеличились примерно на 3%. Цена на эталонный сорт Brent превысила 90 долларов за баррель. Это связано с обострением конфликта между США и Ираном в регионе Ближнего Востока, что привело к ограничению поставок через Ормузский пролив. Об этом информирует агентство Reuters.

Фото: David McNew / Getty Images

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 2,77 доллара, или на 3,14%, и достигла 90,87 доллара за баррель, что стало самым высоким показателем с 11 июня. Цена на нефть марки West Texas Intermediate из США составила 84,84 доллара за баррель, что на 2,35 доллара, или на 2,85%, больше, чем было зафиксировано 12 июня.

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В прошедшие выходные напряжённость в отношениях на Ближнем Востоке усилилась. Соединённые Штаты Америки нанесли девятый удар по Ирану, а их партнёры в регионе — Кувейт и Бахрейн — заявили о новых ответных действиях со стороны Ирана.

Как отмечают аналитики, Штаты и Иран продолжают взаимный обмен ударами, которые наносят серьёзный ущерб обеим сторонам. И если эта эскалация останется без контроля, то мир рискует вернуться к ситуации широкомасштабного противостояния, подобного военной кампании в Персидском заливе.

КСИР заявил, что два нефтяных танкера были обездвижены после попытки пройти по небезопасному южному маршруту через Ормузский пролив. Иранская сторона утверждает, что американские военные подстрекали их использовать именно этот маршрут.

В последнее время, как сообщает агентство Reuters, обе стороны конфликта сосредоточили своё внимание на судоходстве. США объявили о военно-морской блокаде иранских портов, а Иран заявил о преследовании судов, которые нарушают правила судоходства в Ормузском проливе. Через этот пролив в мирное время проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Как отметил аналитик банка Barclays Амарприт Сингх, в ближайшее время станет понятно, насколько устойчивым будет уровень экспорта нефти из региона в условиях возобновленной двойной блокады. Он также добавил, что в сложившейся ситуации нефтяные рынки по-прежнему слишком самоуверенны в отношении потенциальных последствий для запасов сырья, которые находятся на самом низком уровне за последние пять лет.

#новости #сша #экономика #энергетика #иран #нефть #ближний восток #ормузский пролив #эскалация
Источник: reuters.com
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