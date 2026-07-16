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crazycat21
Пентагон засекретил публикацию отчёта о проведённой властями проверке программы F-35
Вероятно, причина в очередном перерасходе средств
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Пентагон заблокировал публикацию ежегодного отчёта, подготовленного по требованию Конгресса, о дорогостоящей и противоречивой программе создания истребителя пятого поколения F-35. Это произошло впервые более чем за 20 лет, сообщает Bloomberg.

Истребитель пятого поколения F-35. Фото: USAF

Как сообщали в Счётной палате США (Government Accountability Office, GAO), должностные лица Министерства обороны пришли вывод, что ежегодная оценка программы стоимостью 1,6 триллиона долларов содержит «контролируемую несекретную информацию». Соответственно, ни один из отчётов о ней не может быть обнародован.

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В подготовленном отчёте представлен ключевой взгляд на самую дорогостоящую и передовую оборонную программу в мире. Однако на этот раз публично известно только название доклада от 25 июня этого года – «Истребитель F-35 Joint Strike Fighter: обновленная информация о производстве и модернизации».

Кзаявил Джон Людвигсон, директор отдела закупок и национальной безопасности агентства GAO, с момента введения Конгрессом в 2005 году обязательных проверок Счётная палата ежегодно освещает процесс закупки в рамках программы F-35.

«Это первый год, когда в каком-либо из наших обзоров закупок была обнаружена информация, не подлежащая разглашению», – сказал он.

Со слов чиновника, отредактированный отчёт всё же был предоставлен законодателям из четырех оборонных комитетов Конгресса. В настоящее время ведомство продолжает работу по предоставлению комитетам по обороне актуальной информации о ходе модернизации истребителя F-35.  

Истребитель пятого поколения F-35 является самой дорогой платформой боевой платформой в истории США. Однако его программа уже неоднократно подвергалась критике за перерасход средств, задержки в поставках двигателей и самих самолётов, задержки с обновлениями программного обеспечения и преждевременный износ деталей.

В прошлогоднем отчёте Счётная палата США отметила, что программа F-35 «продолжает давать завышенные обещания и не выполнять их». Bloomberg отмечает, что ранее представитель Пентагона Шон Парнелл заявлял, что нынешний министр обороны Пит Хегсет руководит «самым прозрачным Министерством обороны в истории».

#новости #сша #авиация #истребители #самолеты #пентагон #f-35
Источник: bloomberg.com
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