КНР продолжает отстаивать свой технологический суверенитет.

Китайский стартап Dongfang Suanxin, занимающийся разработкой полупроводниковых технологий, представил амбициозный план по противостоянию лидеру рынка – американской корпорации NVIDIA, путём использования альтернативных архитектур чипов для обхода введенного США экспортного контроля. При этом стартап имеет поддержку со стороны государства и отечественных технологических гигантов.

Фото: Dongfang Suanxin.

Компания из Шанхая объявила, что ее стратегия основана на программно-определяемых вычислениях и трехмерной многослойной архитектуре памяти, что может снизить зависимость от передовых производственных процессов и новейшей памяти, использование которых в настоящее время ограничено Вашингтоном.

«Мы должны проложить свой собственный путь. Этот путь не может заключаться в пассивном догоняющем движении в рамках, установленных другими. Нам нужна независимая архитектура, оригинальные технологии, самоподдерживающаяся экосистема и безопасная, контролируемая цепочка поставок», – заявил основатель стартапа Вэй Шаоцзюнь.

реклама

Именно поэтому компания Dongfang Suanxin (или Shanghai Oriental Computing Technology) стремится обойти традиционные аппаратные ограничения, изменив способ обработки данных микросхемами.

Программно-определяемые вычисления переконфигурируют вычислительные ресурсы и ресурсы обработки данных микросхемы в режиме реального времени, адаптируя оборудование к различным рабочим нагрузкам. В то же время 3D-стекированная архитектура предусматривает вертикальное расположение слоёв памяти и ближе к вычислительным ядрам, а не бок о бок на печатной плате. Таким образом сокращается расстояние, которое должны пройти данные, и уменьшаются как задержки обработки, так и энергопотребление.

Компания представила свой флагманский процессор DF1000, разработанный по 14-нанометровой технологии для обработки искусственного интеллекта (ИИ) и, как утверждается, обеспечивающий вычислительную производительность в 520 терафлопс с использованием числового формата BF16 – основного формата для обучения моделей ИИ. Согласно техническим характеристикам, процессор также обеспечивает пропускную способность памяти 6,4 терабайта в секунду и масштабируемую пропускную способность для межчиповой связи 900 гигабайт в секунду. По информации компании, новый чип уже готов к серийному производству, а начало поставок запланировано на конец этого года.