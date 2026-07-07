Чтобы установить, существовала ли жизнь на Красной планете, необходимы лабораторные исследования полученных образцов породы.

Учёные, используя марсоход Perseverance космического агентства США (NASA), имеют возможность получить более глубокое понимание природы некоторых органических соединений углерода, обнаруженных на поверхности Красной планеты. Данные соединения являются молекулярной основой всех известных живых организмов. В настоящее время учёные заняты изучением вопроса, существовала ли когда-нибудь жизнь на Марсе. Об этом сообщает Reuters.

Марсоход Perseverance. Фото: NASA/JPL-Caltech

Новое исследование описывает структуру органического углерода, обнаруженного в прошлом году марсоходом в осадочной породе, которая содержала потенциальную биосигнатуру – возможный признак существования микробной жизни в прошлом. Возраст этой твёрдой глинистой осадочной породы (аргиллита) составляет, вероятно, от 3,2 до 3,8 миллиардов лет. Она образовалась под ныне исчезнувшим водоемом в кратере Езеро в северном полушарии Марса.

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Органический углерод может служить ключом к разгадке того, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе, поскольку он является химической основой для молекул, из которых состоят ДНК, клетки и белки. Однако его наличие не является доказательством жизни, поскольку он также может образовываться в результате небиологических процессов, таких как химическое взаимодействие между горными породами и водой.

Об обнаружении органического углерода в двух горных породах кратера Езеро стало известно в прошлом году. Эшли Мерфи, планетолог из Института планетологии в Аризоне и один из руководителей нового исследования, сообщила, что образцы породы были взяты на расстоянии около ста метров друг от друга.

После прошлогоднего открытия NASA опубликовало изображение скалы у водопада Чейава, на котором виден очень мелкозернистый аргиллит ржаво-красного цвета с кольцеобразными образованиями, напоминающими пятна леопарда, а также тёмными пятнами, похожими на маковые зернышки. В условиях Земли подобные особенности могут быть связаны с микробной активностью. Потенциальная биосигнатура определяется как вещество или структура, которые могут иметь биологическое происхождение. Однако, прежде чем сделать вывод о наличии либо отсутствии жизни, необходимы дальнейшие исследования и дополнительные данные.

Используя прибор SHERLOC марсохода Perseverance, учёные в новом исследовании более подробно изучили сложный углерод, называемый макромолекулярным углеродом, присутствующий в двух образцах горных пород. Согласно их заявлению, этот углерод имеет сходство с углеродом, образовавшимся в результате биотических или абиотических процессов на Земле, а также с углеродом, образовавшимся в результате абиотических процессов в метеоритах.

Как заявил планетолог Кайл Укерт из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии и один из руководителей исследования, это подтверждает данные о том, что на древнем Марсе существовали химические компоненты и условия окружающей среды, которые могли поддерживать жизнь. Однако это не является доказательством существования жизни и не склоняет чашу весов в сторону биотического или абиотического происхождения.

Аппаратура, установленная на марсоходе, не позволяет определить, образовался ли этот углерод в результате биологических процессов. Со слов Укерта, учёным необходимо доставить полученные образцы на Землю для более тщательных лабораторных исследований.

Предполагается, что ныне холодный и безжизненный Марс, возможно, в течение первой трети своего существования обладал более плотной атмосферой и более тёплым климатом, что позволяло существовать на его поверхности жидкой воде. Марс, как и другие планеты Солнечной системы, сформировался приблизительно 4,5 миллиарда лет назад.

Вода – это ключевой компонент для существования жизни. Именно по этой причине марсоход Perseverance исследует кратер Езеро с 2021 года. Данный район Марса когда-то был затоплен водой. Учёные считают, что русла рек переливались через край кратера, образуя озеро. Эти водоёмы потенциально могли быть средой обитания для микробов.

Если следы жизни будут обнаружены на Марсе, то это станет важным научным открытием.