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crazycat21
Китай предлагает зарубежным клиентам технологии обнаружения подводных кабелей при помощи роботов
Роботы могут обнаруживать зарытые в ил кабели и засыпать уже отрытые траншеи.
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Китай планирует экспортировать в страны Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии мощные роботы, способные обнаруживать проложенные под морским дном кабели. Об этом сообщают СМИ.

Фото: Getty Images

Недавно издание Science and Technology Daily сообщило, что, представляя эту технологию потенциальным клиентам в данных регионах, Китай стремится укрепить свои позиции в секторе морского оборудования.

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Заявлено, что углубляя сотрудничество на рынках морской инженерной инфраструктуры, КНР интегрирует собственные  интеллектуальные решения для обнаружения кабелей в глобальную экосистему и укрепляет международную конкурентоспособность своего морского оборудования.

Предпринятый шаг является свидетельством стратегического стремления КНР бросить вызов иностранному доминированию в обслуживании морской инфраструктуры при одновременном укреплении глобального присутствия китайского морского оборудования.

Заявлено, что роботы, разработанные командой Даляньского университета Цзяотун, могут обнаруживать кабели, зарытые в ил, с погрешностью позиционирования менее 5%. Кроме того, устройства также могут засыпать илом открытые линии для их защиты.

Устройства могут работать в круглосуточном режиме на глубине до 300 метров и сохранять устойчивость в бурных океанских течениях.

Как рассказал изданию Science and Technology Daily Чэнь Шаохуа, профессор факультета интеллектуального железнодорожного транспорта Даляньского университета, учёные оснастили подводного робота парой взаимодополняющих «глаз». Вероятно, в данном случае подразумеваются одни из средств для поиска подводных кабелей.

#новости #китай #технологии #робототехника #подводные кабели #подводная инфраструктура #морская инфраструктура #подводные роботы
Источник: scmp.com
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