Первый полёт демонстрационного образца лайнера планируется на 2027 год.

Внутри огромного ангара, расположенного в пустыне Мохаве, компания JetZero строит полноразмерный демонстрационный образец инновационного самолёта вместимостью более 200 пассажиров. Машина ориентирована на самый прибыльный сегмент рынка авиационных перевозок, который, как ожидается, станет центральным элементом будущих стратегий Airbus и Boeing в области авиастроения. Об этом сообщает Reuters.

Изображение: JetZero

Заявлено, что этот испытательный самолёт должен совершить свой первый полёт уже к концу 2027 года. Он должен ознаменовать собой важную веху в малоперспективной попытке калифорнийского стартапа создать первый коммерческий реактивный лайнер с интегрированным крылом, в котором фюзеляж и крылья представляют собой единую несущую поверхность.

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Согласно заявлению JetZero, такая конструкция летательного аппарата должна вдвое повысить его топливную эффективность и уже привлекла интерес и инвестиции со стороны авиакомпаний United Airlines и Alaska Airlines.

Строительство демонстрационного образца, которое частично финансируется ВВС США, ведётся для JetZero компанией Scaled Composites, принадлежащей Northrop Grumman.

Успешный первый полёт демонстратора может привлечь дополнительные инвестиции, что позволит JetZero начать разработку коммерческих реактивных самолетов для запуска серийного производства с 2030 года на своем недавно открытом производственном предприятии в Гринсборо, Северная Каролина. Хотя начало производства напрямую зависит от сроков сертификации новой машины.

Конструкция перспективного самолёта может быть адоптирована для военных перевозок или для осуществления дозаправки в воздухе.

«Никто раньше этого не делал», — заявил генеральный директор JetZero Том О'Лири.

Говоря о создании полноразмерного летающего образца самолёта с интегрированным крылом, он отметил, что NASA исследовало эту концепцию на протяжении десятилетий, а компания Boeing когда-то была близка к разработке такой машины.

«Мы используем существующие технологии, накопленные за более чем 30 лет исследований NASA», – сказал он.

Технические детали лётного демонстратора держатся в строжайшей тайне. Цель его создания состоит в том, чтобы показать, может ли данная аэродинамическая конструкция создавать подъемную силу с меньшим сопротивлением при снижении тяги и расхода топлива в крейсерском режиме.

Герметичной будет только кабина пилотов, а топливные баки будут расположены там, где обычно размещается пассажирский салон.

Самолеты Z4 компании JetZero будут ориентированы на «средний сегмент рынка», который сейчас обслуживается лайнерами Boeing 757 и 767. Эти машины способны перевозить от 200 до 270 пассажиров и летают на маршрутах средней и большой протяжённости.

В конструкции самолёта от стартапа JetZero традиционный фюзеляж круглого сечения заменён широкой плоской кабиной, что открывает возможности для новых вариантов компоновки салона и размещения больших иллюминаторов. Размещение двигателей над задней частью фюзеляжа призвано снизить уровень шума на земле и повысить топливную эффективность лайнера.

Ричард Абулафия, управляющий директор AeroDynamic Advisory, считает, что команда JetZero удивила многих в аэрокосмической отрасли. Однако она столкнулась с серьезными препятствиями, поскольку сначала необходимо доказать обещанное повышение эффективности, а затем обеспечить финансирование, необходимое для превращения прототипа в сертифицированный самолет. Этот процесс, вероятно, может занять многие годы и обойдется в миллиарды долларов.

При этом эксперт подчеркнул, что говорить о скором начале пассажирских перевозок на самолётах разработки JetZero пока преждевременно. Однако этого полностью исключать нельзя.

Компания JetZero была основана в 2020 году. На первоначальном этапе её разработки столкнулись с широким скептицизмом. В августе 2023 года ВВС США оказали проекту значительную поддержку, выбрав JetZero для реализации четырехлетнего проекта стоимостью 235 миллионов долларов по созданию демонстрационного образца.

Бьорн Ферм, аналитик Leeham News, заявил, что обещанная экономия топлива благодаря новой аэродинамической форме еще не доказана, и считает, что перспективный самолёт лучше подходит для ВВС США. По его мнению, такая конструкция является идеальной для военных самолётов, где важны малозаметность и вместительность грузового отсека.

Авиакомпании, главной статьёй расходов которых являются затраты на топливо, придали импульс развитию проекта. Они инвестировали средства и разместили заказы на самолёты при условии, что амбициозная концепция станет реальностью.

В январе компания JetZero привлекла 175 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, возглавляемого B Capital, при участии United Airlines Ventures, Northrop Grumman и RTX Ventures. Инвестиции United Airlines включали возможность приобретения до 100 самолётов и опционы еще на 100 машин.

По признанию руководства стартпапа, будущее проекта напрямую зависит от первого испытательного полёта.