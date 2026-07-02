Китайские конкуренты используют новые технологии аккумуляторов и систем автономного вождения.

Вопреки сдержанным настроениям аналитиков рынка, китайские производители электромобилей Leapmotor и Zeekr второй месяц подряд устанавливают рекорды продаж. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Электромобиль Zeekr X. Фото: EPAЭти компании Leapmotor и Zeekr, которые являются конкурентами американской Tesla, делая ставку на свои новейшие технологии в области аккумуляторных батарей и автономного вождения, вопреки нисходящей тенденции продаж электромобилей на внутреннем рынке, сумели добиться рекордных показателей поставок в прошлом месяце. Что, в свою очередь, усилило давление на американского автопроизводителя на фоне слабого потребительского спроса на дорогостоящие товары.

Компания Leapmotor, поддерживаемая международной группой Stellantis, в июне поставила 93376 электромобилей, что на 94,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и второй месяц подряд устанавливает новый рекорд продаж.

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Zeekr, подразделение премиальных электромобилей компании Geely Auto , второго по величине автопроизводителя в Китае, также второй побило свой рекорд по продажам второй месяц подряд. Заявлено, что было продано о 35169 единиц, что на 110,6 % больше, чем годом ранее.

«Эти два автопроизводителя, наряду с Xpeng, Nio и Xiaomi, становятся лидерами китайского рынка электромобилей в этом году, но они представляют лишь небольшую часть национальной индустрии электромобилей. Их технологический прогресс и новые, привлекательные модели фактически привели к резкому росту продаж», – сказал Эрик Хан, старший менеджер шанхайской консалтинговой компании Suolei.

Компания Tesla пока не объявила об объеме продаж на китайском рынке за прошлый месяц, но на её заводе Gigafactory в Шанхае сейчас собирают только электромобили Model 3 и Model Y, стоимость которых превышает 200000 юаней (29441 доллар США). В то же время китайская Leapmotor из Ханчжоу производит и продает среднеразмерные интеллектуальные электромобили примерно по половине цены сопоставимых моделей Tesla.

Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в мае шанхайский завод Tesla поставил клиентам в материковом Китае 47281 автомобиль, что на 22,5% больше, чем за аналогичный период.