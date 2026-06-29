Кроме того, лидерство в производстве микросхем является вопросом национальной безопасности для страны.

Южная Корея привлечёт инвестиции в размере не менее 1,35 триллиона вон (880 миллиардов долларов) от таких крупных технологических компаний, как Samsung и SK Hynix, в производство микросхем и строительство центров обработки данных. Власти страны считают, что такие гигантские вложения в производство и инфраструктуру необходимы для выживания в эпоху бурного развития ИИ. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: SeongJoon Cho/Bloomberg

Компании Samsung и SK Hynix заявили о планах построить по два завода по производству микросхем на юго-западе страны общей стоимостью 800 триллионов вон для быстрого расширения производственных мощностей и последующего удовлетворения растущего спроса. Южная Корея также объявила об инвестициях в размере 550 триллионов вон со стороны таких компаний, как местный интернет-гигант Naver, для строительства центров обработки данных мощностью 8,4 гигаватта для ИИ к 2029 году.

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Как заявил Ли Чжэ Мён, президент Южной Кореи, страна должна действовать быстрее своих глобальных соперников, чтобы обеспечить себе лидерство в области микросхем, центров обработки данных для ИИ и физического искусственного интеллекта. Он также назвал руководителей компаний Samsung и SK Hynix «национальными героями» и пообещал государственную поддержку для быстрого создания экосистемы ИИ.

«Мы вступаем в эпоху, когда страница переворачивается в мгновение ока. Скорость – единственный способ выжить», – сказал он.

Как отмечает Bloomberg, масштабы запланированных инвестиций в технологии подчеркивают стремление правительства Южной Кореи сохранить лидерство страны в производстве микросхем памяти, имеющих решающее значение для ИИ, при одновременном обеспечении долгосрочной национальной безопасности. Если инвестиции сохранятся, то это также станет значительным стимулом для экономики страны. Согласно данным Всемирного банка, предполагаемый совокупный объем вложений составляет около 880 миллиардов долларов, что составляет примерно 5% ВВП Южной Кореи.

В настоящее время Samsung и SK Hynix являются двумя крупнейшими в мире производителями памяти. Компании наращивают инвестиции, чтобы соответствовать растущему спросу.