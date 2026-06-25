Официальных изображений китайского многоразового челнока нет. Характер его миссий также остаётся неизвестным.

Секретный китайский космический аппарат Shenlong («Шэньлун»), вероятно, вывел на орбиту некий объект. К такому выводу пришла коммерческая служба космического мониторинга LeoLabs. Об этом сообщает профильное издание Flug Revue.

Изображение создано с помощью ChatGPT. Источник: Flug Revue

Компания LeoLabs объявила об обнаружении «неизвестного объекта» вблизи многоразового китайского космического аппарата Shenlong в 2:30 утра по UTC (всемирное координированное время) 22 июня. Космический объект был зафиксирован космическим радаром компании Kiwi Space Radar, размещённым в Новой Зеландии.

«На основе дальнейших наблюдений в нашей глобальной сети и анализа с использованием LeoLabs Delta мы независимо каталогизировали этот объект и пришли к выводу с высокой степенью уверенности, что он был запущен китайским космическим аппаратом», – сообщила компания LeoLabs в социальной сети X.

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Сообщается, что назначение объекта, выведенного в космос, остаётся неясным. Однако компания LeoLabs заявила, что зафиксированная активность соответствует характеру предыдущих миссий китайского космического аппарата «Шэньлун». В ходе миссий в 2023 году (продолжительность 276 дней) и 2023–24 годах (продолжительность 266 дней) были зафиксированы «повторные» выводы спутников на орбиту. Кроме того, «Шэньлун» совершал групповые полёты со спутниками и выполнял манёвры захвата и стыковки. Первый запуск китайского многоразового космического аппарата состоялся в 2020 году, тогда челнок находился на орбите в течение двух дней.

Четвертая и пока крайняя миссия китайского беспилотного мини-шаттла началась 7 февраля. Он был выведен в космос ракетой-носителем «Чанчжэн-2Ф», стартовавшей с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби. Затем «Шэньлун» самостоятельно вышел на круговую орбиту на высоте приблизительно 593 километра.

Официальный Пекин до сих пор хранит молчание о характере миссий «Шэньлуна». Как сообщило китайское государственное информационное агентство Синьхуа после старта 7 февраля, экспериментальный аппарат проведёт технологическую проверку других космических аппаратов [вероятно, речь о спутниках, прим.], тем самым обеспечив техническую поддержку мирного использования космического пространства.

Официальных фотографий китайского космического аппарата, разработанного Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC), в свободном доступе нет. Имеются данные, свидетельствующие о том, что Shenlong по своим габаритам и назначению может быть на американский космический аппарат Boeing X-37B.