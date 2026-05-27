Резко возросла нагрузка на системы кондиционирования, требующие энергии. А для энергии необходимо топливо.

Цены на электроэнергию в Германии подскочили сразу на 29%, поскольку жара, охватившая большую часть территории Европы, увеличила потребность в охлаждении, а снижение выработки ветровой энергии означает, что для удовлетворения спроса требуются более дорогие источники электроэнергии, такие как газовые и угольные электростанции. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/picture alliance

На этой неделе на большей территории Европы наблюдаются температуры выше климатической нормы, что увеличивает потребность в эксплуатации систем кондиционирования и охлаждения.

Компания Engie в своём отчёте EnergyScan указала, что главной причиной роста цен стала исключительно жаркая погода. Отмечено, что спрос на кондиционирование воздуха достиг самого высокого уровня за последние десятилетия за аналогичные периоды. Ожидается, что жарка погода сохранится и в течение выходных, тем самым поддерживая высокий спрос на охлаждение, а высокий уровень выработки солнечной энергии должна снизить нагрузку на энергосистему в дневные часы.

Согласно прогнозам Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange Group, LSEG) выработка электроэнергии ветровыми электростанциями в Германии снизится на 9,7 гигаватт и составит 4,4 ГВт к 28 мая, а остаточная нагрузка наоборот вырастет на 8,2 ГВт до 23,5 ГВт.

Согласно прогнозам синоптиков, 28 мая на юге и западе Германии ожидается температура до 30°С, а во многих районах Франции даже выше этой отметки.

Учитывая приведённую информацию, в очередной раз необходимо отметить, что так называемая «зелёная» повестка, которую так активно продвигали европейские политики не оправдала себя полностью. Бывают и безветренные дни, а ископаемое топливо (газ и уголь) заменить нечем. Кроме того, Германия, впрочем, как и остальные страны Европы, практически полностью отказались от недорогого российского газа. В результате населению приходится платить значительно больше.