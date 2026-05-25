Инициатива призвана стимулировать развитие робототехники в стране

В рамках национальной инициативы в Китае каждому двуногому человекоподобному роботу будет присвоен уникальный код, подобный национальному удостоверению личности, но только для роботов. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Отмечено, что стремление властей КНР присвоить каждому произведенному в стране человекоподобному роботу цифровой идентификатор направлено на стимулирование роста быстро развивающегося сектора робототехники путём установления отраслевых стандартов и усиления регулирования.

На прошлой неделе в стране был дан старт национальной инициативе под названием «Платформа управления полным жизненным циклом человекоподобных роботов», цель которой – присваивать уникальные коды двуногим человекоподобным роботам и управляемым искусственным интеллектом (ИИ). Согласно информации государственного телеканала CCTV, эти номера будут использоваться для отслеживания роботов на протяжении всего их жизненного цикла, от производства до утилизации.

Реализация программы будет проходить под руководством комитета по стандартизации человекоподобной робототехники и воплощенного интеллекта (HEIS) при Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

По информации телеканала CCTV, власти страны заявили, что новая система идентификации предназначена для обеспечения возможности отслеживания продукции с целью мониторинга рисков, поскольку Китай стремится регулировать быстро развивающуюся отрасль. Также были опубликованы руководящие принципы управления жизненным циклом андроидов и инструкции по использованию идентификационных данных.

Как заявил Юй Сюмин, заместитель руководителя Китайского института стандартизации электроники (CESI), эти рекомендации распространяются на всех участников отрасли и цепочки поставок человекоподобных роботов, включая производителей, поставщиков услуг, продавцов, пользователей и предприятия по их утилизации.

Новый шаг был предпринят из-за стремления властей КНР ускорить разработку человекоподобных роботов. При этом политики все чаще продвигают стандарты и отраслевую координацию для поддержки динамично развивающегося сектора.

Юй Сюмин отметил, что власти Китая стремятся использовать систему идентификации для решения ключевых проблем в индустрии человекоподобных роботов, связанных с безопасностью, надзором и управлением, а также для ускорения внедрения человекоподобных роботов в эксплуатацию.

Идентификационный код каждого человекоподобного робота состоит из четырех частей, включая двухзначный национальный код для отслеживания трансграничных перевозок и продаж, а также четырехзначный код производителя, идентифицирующий китайскую компанию, изготовившего робота. Шестизначный код модели изделия идентифицирует тип робота, а серийный номер из семнадцати знаков позволяет различать отдельные устройства.

Национальная инициатива уже охватила более сотни китайских производителей робототехники. Более 28 тысяч человекоподобных роботов двухсот моделей уже получили собственные цифровые идентификаторы.